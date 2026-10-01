¿De tocar fondo a pelear por el título? White Sox sorprenden y eliminan a Astros

Los Chicago White Sox protagonizaron una de las transformaciones más sorprendentes de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Después de acumular tres campañas consecutivas con más de 100 derrotas, el equipo de la Ciudad de los Vientos barrió 2-0 a los Houston Astros en la Serie de Comodines y consiguió su boleto a la Serie Divisional de la Liga Americana.

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Chicago selló la clasificación tras imponerse 7-3 en el segundo encuentro de la serie. Con el triunfo, los White Sox dejaron fuera de la postemporada a Houston y ahora se preparan para enfrentar a los Cleveland Guardians en la siguiente ronda de los Playoffs.

Chicago White Sox tras vencer a Houston Astros | AP

De 344 derrotas en tres años a la Serie Divisional

El cambio resulta todavía más llamativo al revisar los antecedentes recientes de la franquicia. En 2023, los White Sox terminaron con 101 derrotas; un año después establecieron una marca todavía más negativa con 121 descalabros, mientras que en 2025 volvieron a superar el centenar al finalizar con 102 derrotas.

El conjunto de Chicago llegó a 2026 después de tres temporadas que lo colocaron entre los peores equipos de las Grandes Ligas. Sin embargo, el panorama cambió por completo durante la campaña y el equipo consiguió meterse a los Playoffs para posteriormente eliminar a uno de los conjuntos con mayor experiencia reciente en la Liga Americana.

White Sox celebra el triunfo en el Juego 1 | AP

La barrida sobre los Astros también permitió a los White Sox avanzar en un formato de postemporada que ha cambiado constantemente con el paso de los años. De acuerdo con su historial, Chicago consiguió su cuarta serie de Playoffs ganada en la historia de la franquicia, sin contar las Series Mundiales.

Los White Sox cuentan con tres campeonatos de la MLB, obtenidos en 1906, 1917 y 2005. Además, disputaron las Series Mundiales de 1919 y 1959, aunque en ambas ocasiones terminaron como subcampeones.

White Sox se pone en ventaja sobre Houston en el inicio de la postemporada | AP

White Sox contra la historia

Ahora, el equipo que durante los últimos años fue señalado por sus malos resultados tiene una nueva oportunidad para escribir una página inesperada en su historia. Tras dejar en el camino a Houston, Chicago tendrá como siguiente obstáculo a Cleveland en la Serie Divisional de la Liga Americana.

La transformación de los White Sox es evidente: de las 101 derrotas de 2023, las 121 de 2024 y las 102 de 2025, a estar entre los últimos cuatro equipos de la Liga Americana. Chicago ya dejó atrás su pasado reciente y ahora busca continuar con su inesperada aventura en los Playoffs de 2026.