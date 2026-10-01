El último juego de Comodines regresa al Truist Park para definir al rival de los Dodgers

Inicio octubre, inició el mejor béisbol del planeta. Luego de una gran temporada y unos emocionantes Juegos de Comodines de MLB, los Bravos de Atlanta y los Phillies de Philadelphia se enfrentan por el último boleto a las Series de División. El Juego 3 está programado para arrancar a las 18:00 (hora centro de México) el 1 de octubre, a través de las pantallas de MLB Season pass y de ESPN.

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¿Cómo llegan al Juego 3?

Contrario a las demás llaves, Phillies y Bravos no pudieron encontrar a un ganador en los primeros dos juegos, así como lo hicieron los Yankees ante los Red Sox, los Padres ante los Cubs y los White Sox ante los Astros, equipos que barrieron a sus rivales.

Para el Juego 1, Atlanta pegó primero gracias a un jonrón que impulsó tres carreras por parte de Austin Riley durante la octava entrada, dejando una remontada de 5-3, la cual comenzó con los Phillies y el doblete de Alec Bohmy y un sencillo de Michael Yastrzemski que impulsó la carrera de Ozzie Albies.

Austin Riley fue el héroe de para Braves con su cuadrangular | AP

En el Juego 2 cuando todo parecía sería una fiesta para la afición de los Bravos, una vez más Alec Bohm mostró su calidad dentro de la caja de bateo y llegando hasta los extra inning impulsó la victoria de Philadelphia con un marcador de 4-3 y obligando al tercer juego.

Tras dos grandes exhibiciones, Bravos y Phillies se verán las caras por última vez en el año en el desenlace de la serie de comodines de la Liga Nacional. El duelo será protagonizado por Ray Kerr, quien abrirá para Atlanta, mientras que Aaron Nola hará lo propio para Phillies.

Andrew Painter es felicitado por Bryce Harper | AP

Dodgers a la espera de su rival

Con practicante todos los duelos divisionales listos, el actual Bicampeón Los Angeles Dodgers aún se mantienen a la espera de conocer a su rival del próximo fin de semana, mismo que comenzará el camino rumbo a un histórico tricampeonato.

Una vez culminado el Juego 3 los ojos del béisbol fijarán la mirada al próximo sábado 3 de octubre, día en el que arrancarán oficialmente los duelos de división de la Liga Nacional y de la Liga Americana rumbo a la Serie Mundial 2026.

Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers | AP

¿Cuándo y dónde ver el Juego 3 Braves vs Phillies?

FECHA: Jueves 1 de octubre

HORA: 18:00 (hora centro de México)

LUGAR: Truist Park, Atlanta

TRANSMISIÓN: ESPN, MLB Season Pass