Isaac Paredes solo pudo conectar un imparable en el duelo del martes | AP

Houston perdió 7-3 ante los White Sox y quedó fuera en la Serie de Comodines 2026

Los Astros de Houston quedaron eliminados de los Playoffs de las Grandes Ligas luego de caer 7-3 ante los White Sox de Chicago en el segundo juego de la Serie de Comodines, con lo que mexicano Isaac Paredes en el primer pelotero tricolor en decir adiós a la postemporada.

Paredes tuvo una participación discreta en el encuentro definitivo, pues solamente apareció en dos ocasiones en el plato y consiguió negociar una base por bolas.

Podría interesarte Beisbol Estos son los mexicanos que estarán en los playoffs de la MLB 2026

El sonorense no pudo aportar el batazo que necesitaba Houston para evitar la eliminación y cerró así su participación en octubre.

¿Cómo fue la actuación de Paredes en la Serie de Comodines?

Un día antes, en el primer encuentro de la serie, Paredes había terminado con una actuación de 1-4, además de recibir un ponche, en la derrota de Houston por 6-3 frente a Chicago. El mexicano fue colocado en la parte central del orden de los Astros, pero no consiguió producir carreras.

La eliminación representa el primer adiós de un grupo que comenzó la postemporada con nueve peloteros, aunque la cifra llegó a diez con la incorporación de último momento de Rowdy Téllez al roster de los Bravos de Atlanta.

Isaac Paredes con los Astros de Houston | AP

Paredes había sido uno de los principales representantes mexicanos durante la temporada regular y terminó el calendario con 155 juegos disputados, promedio de .262, 25 cuadrangulares y 94 carreras producidas.

¿Qué mexicanos que siguen con vida en playoffs de la MLB?

Con la eliminación de Houston, todavía quedan representantes mexicanos en la pelea por la Serie Mundial. Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez siguen con Tampa Bay; Jarren Durán y Patrick Sandoval con Boston; Javier Assad con los Cubs; mientras Joey Ortiz y JoJo Romero siguen con Milwaukee.

Jonathan Aranda jugando con Rays | MLB