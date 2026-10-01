San Diego volvió a imponerse a Chicago en Petco Park y ahora se enfrentará a Milwaukee en la siguiente ronda de los Playoffs de MLB

Los Padres de San Diego volvieron a demostrar su dominio sobre los Cubs de Chicago y los derrotaron 4-1 en el segundo juego de la Serie de Comodines, para barrer la serie y avanzar a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

San Diego tomó ventaja en la segunda entrada con un sencillo productor de Xander Bogaerts y una carrera impulsada de Ethan Salas, mientras que Chicago respondió en el cuarto episodio con un sencillo de Nico Hoerner.

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Gavin Sheets apareció como héroe de Padres

Cuando el encuentro se encontraba 2-1, Gavin Sheets apareció como bateador emergente en la parte baja de la cuarta entrada y conectó un cuadrangular de dos carreras que amplió la ventaja de los Padres y terminó siendo el batazo decisivo del encuentro.

La ofensiva de San Diego contó también con dos imparables de Bogaerts, además de dos hits y una carrera de Jackson Merrill y Ty France. Los Padres volvieron a encontrar la manera de producir mientras su pitcheo mantenía bajo control a los peligrosos bates de Chicago.

San Diego Padres eliminó a Cubs en dos encuentros | AP

El trabajo desde la lomita también fue determinante, pues cinco lanzadores de San Diego se combinaron para permitir solamente cinco imparables. El bullpen tuvo una actuación sobresaliente al trabajar 5.2 entradas sin permitir carreras y mantener la ventaja hasta el final.

Padres enfrentarán a Brewers

Con la barrida, San Diego dejó atrás a unos Cubs que habían eliminado a los Padres en tres juegos durante la postemporada del año pasado. Esta vez, los californianos resolvieron la serie en solamente dos encuentros y ante su afición en Petco Park.

Fernando Tatis Jr. en el Juego 1 de Wildcard 2026 | AP