Yankees vencen a Red Sox y avanzan a la Serie Divisional de la Liga Americana

Yankees celebran el pase a la Ronda Divisional de la Liga Americana | AP

New York volvió a imponerse a Boston, ahora por 9-2, para barrer la Serie de Comodines

Los Yankees de New York volvieron a demostrar su poder ofensivo y derrotaron 9-2 a los Red Sox de Boston en el segundo juego de la Serie de Comodines, resultado que les permitió barrer la serie y avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

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Nueva York tomó el control del encuentro con una carrera en la cuarta entrada y otra en la quinta, pero fue en el sexto episodio cuando terminó por sentenciar el partido con un rally de seis anotaciones.

Bellinger y García encabezan la ofensiva

Luis García Jr., conectó un cuadrangular solitario en la cuarta entrada para abrir el marcador, mientras que Cody Bellinger produjo cuatro carreras y coronó el sexto inning con un jonrón de tres anotaciones.

Max Fried también tuvo una actuación destacada desde la lomita al permitir solamente tres imparables y una carrera durante seis entradas, además de recetar seis ponches y conceder una base por bolas.

Así fue el festejo de los Yankees en su vestuario | AP

La ofensiva de los Yankees terminó castigando al pitcheo de los Red Sox, que además sufrió el regreso de Garrett Crochet, quien lanzó por primera vez desde abril. Nueva York aprovechó el descontrol y convirtió un juego cerrado en una amplia ventaja.

Yankees se medirán a Tampa Bay

Con el triunfo, los Yankees consiguieron su segunda barrida consecutiva sobre Boston en una Serie de Comodines y ahora tendrán otro duelo divisional, pues se enfrentarán a los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Jugadores de los Yankees celebrando carrera ante los Red Sox en los Playoffs 2026 | AP