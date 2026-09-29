Yankees vs. Red Sox: la rivalidad que vuelve a los playoffs en 2026

Red Sox y Yankees se medirán desde la ronda de comodines | Especial

New York y Boston se enfrentarán por séptima ocasión en la historia de la postemporada

El inicio de la postemporada 2026 traerá consigo otro capítulo de una de las rivalidades más importantes de las Grandes Ligas, cuando los New York Yankees reciban a los Boston Red Sox en la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Será la séptima ocasión en que ambas novenas se enfrenten en playoffs. Antes de esta serie, el historial está empatado con tres victorias por bando, por lo que el ganador de esta edición tomará ventaja en el enfrentamiento directo de postemporada.

Yankees se perfila para jugar la postemporada de Grandes Ligas | AP

Así se han enfrentado Yankees y Red Sox en playoffs

El primer enfrentamiento llegó en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1999, cuando los Yankees se impusieron 4-1. New York volvió a ganar en 2003, esta vez por 4-3, en una serie que terminó con el famoso cuadrangular de Aaron Boone en el séptimo juego.

Un año después llegó una de las remontadas más recordadas en la historia de las Grandes Ligas, pues Boston se recuperó de una desventaja de 0-3 para vencer 4-3 en la ALCS de 2004. Los Red Sox volvieron a imponerse en 2018 en la Serie Divisional.

Red Sox celebra una victoria | AP

En 2021, Boston volvió a quedarse con el enfrentamiento al ganar el Juego de Comodines por 6-2. Cuatro años después, los Yankees tomaron revancha al superar 2-1 a los Red Sox en la Serie de Comodines de 2025.

1999, Serie de Campeonato Liga Americana: Yankees 4-1

2003, Serie de Campeonato Liga Americana: Yankees 4-3

2004, Serie de Campeonato Liga Americana: Red Sox 4-3

2018, Serie Divisional Liga Americana: Red Sox 3-1

2021, Juego de Comodines Liga Americana: Red Sox 1-0

2025, Serie de Comodines Liga Americana: Yankees 2-1

¿Quiénes serán los abridores para el primer juego?

Luis García Jr., de los Yankees de Nueva York | AP

Para el primer encuentro de esta nueva serie, los Yankees enviarán al montículo a Cam Schlittler, quien terminó la temporada con marca de 14-6 y efectividad de 1.95.

Boston, por su parte, eligió al zurdo novato Payton Tolle. El pitcher cerró la campaña con efectividad de 3.03 y 171 ponches en 148.2 entradas, además de haber permitido solamente una carrera en 13 entradas frente a los Yankees en temporada regular.

¿Cómo quedaron los equipos en fase regular?

Durante la campaña regular de 2026, Yankees y Red Sox se enfrentaron en 13 ocasiones, con Nueva York quedándose con siete triunfos y Boston con seis.