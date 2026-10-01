Los White Sox se unen a los Guardians, Rays, Dodgers y Brewers en Playoffs

La mejor temporada del béisbol llegó. Luego de una gran temporada 2026, el camino al Clásico de Otoño está cada vez más cerca y los ocho equipos que protagonizarán las Series de División empiezan a desfilar dentro de cada zona, empezando con el primer ganador de Wild Card, los White Sox de Chicago.

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¿Cómo marchan las Series de División?

Con el final de los primeros juegos quedó definido el primer duelo de Serie Divisional, el cual llega desde la Liga Americana y será protagonizado por los Cleveland Guardians y los primeros ganadores, los White Sox de Chicago.

Los Medias Blancas llegan a octubre luego de entrar como el segundo mejor de la Zona Central. En el duelo de comodines, dos extraordinarias actuaciones ante los Astros de Houston dejaron una eliminatoria contundente desde el Daikin Park.

White Sox celebra el triunfo en el Juego 1 | AP

Por su parte, el mejor equipo de la Americana, Kansas City Royals, espera al ganador de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, misma que tiene una ventana a favor de los Bombarderos del Bronx, esto tras imponerse 9-0 en el Juego 1.

Del lado de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles esperan al ganador de la serie entre los Braves de Atlanta y los Phillies de Philadelphia, misma que se empató 1-1 tras la victoria de Filadelfia en extra innings de la mano de Alec Bohm.

Finalmente, la llave cierra con los Brewers de Milwaukee, quienes fueron los mejores de la Nacional con una diferencia de .636 y una marca de 103-59. Los Cerveceros esperan al ganador de la Serie de Wild Card entre los Padres de San Diego y los Chicago Cubs, duelo en el que tienen ventaja ‘The Friars’ tras ganar el Juego 1 con un marcador de 8-0.

Fernando Tatis Jr. en el Juego 1 de Wildcard 2026 | AP

Liga Americana

Cleveland Guardians vs. White Sox

Kansas City Royals vs. Yankees de Nueva York / Boston Red Sox

Liga Nacional

Los Angeles Dodgers vs. Phillies de Philadelphia / Atlanta Braves

Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres / Chicago Cubs