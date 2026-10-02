Con tres jonrones, los Braves vencieron a los Phillies y avanzan en la Serie de Comodín

Fue su primera victoria en postemporada desde que ganaron la Serie Mundial de 2021

Michael Harris II conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Ray Kerr lanzó 3 1/3 entradas sin permitir carreras y los Bravos de Atlanta vencieron a los Filis de Filadelfia 6-2 el jueves por la noche en el decisivo Juego 3 de su Serie de Comodines de la Liga Nacional de la MLB.

Ozzie Albies conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Matt Olson añadió un jonrón solitario en la séptima para los Bravos, que avanzan a una Serie Divisional al mejor de cinco partidos contra los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial.

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Los Bravos ganaron una serie de postemporada por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial de 2021 y consiguieron su primera victoria en una serie de playoffs contra los Filis. Filadelfia venció a Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1993 y en las Series Divisionales de la Liga Nacional de 2022 y 2023.

El lanzador derecho de los Phillies, Aaron Nola, fue relevado tras permitir tres carreras en 1 2/3 entradas. Nola otorgó bases por bolas a Ronald Acuña Jr. y Matt Olson con un out en la primera entrada antes de permitir el jonrón de Harris, quien bateó para dos dobles jugadas en la derrota del miércoles por 4-3 en 10 entradas, lo que obligó a jugar el partido del jueves por la noche

Jugadores de Atlanta Braves en celebración en la Serie de Comodín | AP

Noche soñada para Ray Kerr

Kerr hizo su debut en la postemporada en apenas su cuarta apertura profesional. El mánager de los Bravos, Walt Weiss, quería que un lanzador zurdo se enfrentara al menos una vez a los bateadores zurdos de los Filis, Kyle Schwarber y Bryce Harper. Lanzó en solo nueve juegos después de ser llamado por Atlanta el 16 de agosto. Se sometió a una cirugía Tommy John en 2024 y no lanzó en 2025.

Sin embargo, hoy Kerr permitió solo un hit —a Schwarber en la primera entrada— y una base por bolas —a Schwarber en la cuarta—. El lanzador derecho Grant Holmes lo relevó y permitió una carrera en dos entradas para llevarse la victoria. Kerr se marchó entre una ovación de pie del público que llenaba el estadio y agradeció los aplausos levantando el brazo mientras se acercaba al banquillo.

Ray Kerr, pitcher de los Atlanta Braves en la Serie de Comodín | AP

Otra derrota para Phillies en postemporada

El zurdo Chris Sale, abridor en la victoria de Atlanta por 5-3 en el primer partido de la serie del martes, ponchó a Harper para terminar la octava entrada y cerró la victoria en la novena ponchando a Bryan De La Cruz y al bateador emergente Otto Kemp.

El lanzador derecho de los Phillies, Zack Wheeler, quien se llevó la victoria el domingo por 7-3 sobre Tampa Bay y aseguró el puesto de comodín, otorgó una base por bolas a Austin Riley en la cuarta entrada antes de permitir el jonrón de Albies al jardín derecho que le dio a Atlanta una ventaja de 5-0. Wheeler permitió dos carreras en cuatro entradas. Jonathan Bowlan, el cuarto lanzador de Filadelfia, permitió el jonrón de Olson al jardín central.

La derrota de Filadelfia ante Houston en la Serie Mundial de 2022 dio inicio a una racha de cinco apariciones consecutivas en la postemporada con eliminaciones cada vez más rápidas: la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, dos eliminaciones en la Serie Divisional de la Liga Nacional y ahora la derrota en la ronda de comodines.