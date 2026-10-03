White Sox y Dodgers pegan primero en el Juego 1

Terminó la espera, llegó octubre en las Grandes Ligas. Luego de una temporada llena de sorpresas y unos contundentes juegos de Wild Card, arrancó la postemporada en la MLB, con las Series de División, empezando con las victorias de los White Sox de Chicago y de Los Angeles Dodgers.

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¿Cómo fue la victoria de los White Sox?

Luego de llegar con un imponente triunfo en los juegos de comodines ante los Chicago Cubs, la novena de la Ciudad de los Vientos consiguió su tercera victoria consecutiva en postemporada.

Desde el Progressive Field, de la mano de Munetaka Murakami, las Medias Pálidas lograron llevarse el Juego 1 ante los Cleveland Guardians con un 3-0 en la pizarra, dejando una importante ventaja de cara al segundo juego y a la continuación de la serie.

Peloteros de White Sox celebran la victoria | AP

¿Cómo fue la victoria de los Dodgers?

Inmediatamente después del duelo en Cleveland, las acciones se trasladaron al Dodger Stadium de Los Ángeles. La novena de Dave Roberts se midió a unos Atlanta Braves, dirigidos por Walt Weiss, que intentaron la hazaña, pero que al final no les alcanzó.

Los Dodgers fueron superiores desde el cierre de la cuarta entrada, con un jonrón de Teoscar Hernández y una carrera más de Freddie Freeman. Para la sexta entrada, los Bravos despertaron con un cuadrangular de Sean Murphy; desafortunadamente para ellos, en la misma entrada, el equipo de Hollywood anotó tres carreras más.

Finalmente, en la novena entrada, Ronald Acuña Jr. acercó una vez más a los Bravos; sin embargo, no fue suficiente, y el Juego 1 terminó con un marcador de 5-3 a favor del equipo local.

Tarik Skubal en el duelo Dodgers vs Braves | AP

Así marcha la Serie Divisional

Liga Americana

White Sox 3-0 Cleveland Guardians

Yankees de Nueva York vs. Tampa Bay Rays — En juego

Liga Nacional

Atlanta Braves 3-5 Los Angeles Dodgers

San Diego Padres vs. Milwaukee Brewers — 18:00 horas (tiempo del centro de México)