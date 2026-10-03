Aaron Judge vuelve a quedar fuera de postemporada ahora ante Tampa Bay ¿cuál es la razón?

Aaron Judge mira un juego de Yankees desde el dugout | AP

El capitán de los Yankees no fue incluido en el roster de 26 jugadores para la Serie Divisional ante los Rays, ya que sigue sin estar recuperado

Aaron Judge no estará disponible para los New York Yankees en la Serie Divisional de la Liga Americana frente a los Tampa Bay Rays, luego de quedar fuera del roster de 26 jugadores. La serie comenzará este sábado en St. Petersburg.

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El capitán neoyorquino tampoco participó en la Serie de Comodines frente a los Boston Red Sox, en la que los Yankees consiguieron avanzar con una barrida de 2-0. Judge continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla derecha.

¿Qué es lo que ha dejado fuera a Aaron Judge?

Yankees pierde mucho poder con la ausencia de Aaron Judge | AP

Judge no juega desde el 16 de septiembre, cuando sufrió la lesión en la pantorrilla después de haber regresado recientemente de una fractura en una costilla. El jardinero solamente disputó siete encuentros entre ambas lesiones.

Durante los últimos días, el tres veces MVP de la Liga Americana había realizado prácticas de bateo y diferentes trabajos de rehabilitación. Sin embargo, los Yankees finalmente decidieron no incluirlo para el inicio de la serie ante Tampa Bay.

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La ausencia representa un golpe para los Mulos de Manhattan, que tendrá que buscar nuevamente alternativas para cubrir la producción de su principal figura. Judge tuvo una temporada regular limitada a 66 juegos, en los que bateó para .241, conectó 18 jonrones y produjo 41 carreras.

Los Yankees buscarán avanzar sin su capitán

La Serie Divisional ante los Rays comenzará este sábado en St. Petersburg y será a ganar tres de un máximo de cinco encuentros.

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