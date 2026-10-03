El Progressive Field se convirtió en escenario de un duelo cerrado desde el primer lanzamiento, pero los White Sox encontraron el batazo que necesitaban de las manos de Munetaka Murakami para darle a su novena la victoria de 3-0 sobre Cleveland en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.
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La ofensiva de Guardians no encontró respuestas y Chicago aprovechó el impulso para ampliar su ventaja más adelante. Colson Montgomery produjo la tercera carrera con un doblete de dos outs, suficiente para una tercera carrera que resultó definitiva.
Murakami aparece en el momento clave
Murakami recibió un lanzamiento en la zona y no perdonó, mandando la pelota hasta 440 pies por encima de la barda del jardín derecho. El batazo tuvo una velocidad de salida de 112.2 millas por hora y representó su primer jonrón en postemporada.
El japonés se convirtió además en apenas el cuarto novato de los White Sox en conectar un cuadrangular durante la postemporada. Su batazo llegó después de que Chicago había tenido dificultades ofensivas durante la Serie de Comodines ante Houston.
Chicago domina desde el montículo
La ventaja de los White Sox estuvo respaldada por una actuación sobresaliente de su pitcheo, pues cinco lanzadores se combinaron para limitar a Cleveland a solamente tres imparables y completar la blanqueada.
Con la victoria, los White Sox se colocaron 1-0 arriba en la Serie Divisional y ahora tendrán la oportunidad de ampliar su ventaja. El segundo encuentro se disputará el lunes, nuevamente en Cleveland, con los Guardians obligados a reaccionar para evitar viajar a Chicago con una desventaja considerable.