Jonathan Aranda pone a ganar a los Rays ante los Yankees | AP

El pelotero mexicano conectó su primer Home Run de postemporada ante Gerrit Cole para darle la ventaja a Tampa Bay en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana

Jonathan Aranda hizo historia con los Tampa Bay Rays al conectar su primer Home Run en playoffs durante el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los New York Yankees. El mexicano apareció en la parte baja de la tercera entrada, con un out, dos strikes y dos bolas en la cuenta, para sacar la pelota del parque y poner a su equipo 1-0 arriba.

El batazo llegó ante Gerrit Cole, uno de los principales lanzadores de los Yankees, y permitió que Aranda se convirtiera en protagonista del arranque de la postemporada de los Rays.

Jonathan Aranda castiga a Gerrit Cole

Con dos outs en la pizarra durante la tercera entrada, Aranda encontró un lanzamiento de Gerrit Cole y conectó un batazo que terminó detrás de la barda del Tropicana Field. El cuadrangular significó la primera carrera del encuentro y le dio la ventaja a los Rays.

El mexicano, colocado como segundo bate en el lineup de Tampa Bay, había llegado a la postemporada después de registrar 22 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas durante la temporada regular, además de establecer marcas personales en diferentes apartados ofensivos.

Jonathan Aranda celebra su HR ante los Yankees | AP

Primer Home Run de playoffs para el mexicano

El cuadrangular representó un momento especial para Aranda, quien disputa su segunda postemporada con los Rays y buscaba trasladar a octubre el nivel mostrado durante la campaña regular.

Además, el batazo llegó frente a unos Yankees que avanzaron a la Serie Divisional después de eliminar a los Boston Red Sox en la Serie de Comodines. Nueva York se presentó ante Tampa Bay con Gerrit Cole como abridor para el primer encuentro de la serie, mientras que los Rays colocaron a Drew Rasmussen en la lomita.