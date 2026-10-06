White Sox remontan en Cleveland y quedan a un triunfo de la Serie de Campeonato

Jugadores de White Sox festejan el triunfo en Cleveland | AP

Chicago volvió a imponerse como visitante. Ahora los White Sox regresarán a casa con la posibilidad de sentenciar la serie

Los Chicago White Sox volvieron a golpear en territorio enemigo, ya que en una noche de remontada y tensión hasta el último out, vencieron 4-3 a los Cleveland Guardians para colocarse 2-0 en la serie divisional de la Liga Americana.

Cleveland comenzó mejor y aprovechó los errores de Chicago para tomar ventaja en la primera entrada. Steven Kwan y José Ramírez llegaron al plato, mientras Nathaniel Lowe se embasó tras un error de tiro del pitcher Sean Newcomb y Jo Adell también avanzó por otra pifia defensiva.

Los White Sox reaccionan y cambian la historia

Guardians no logró evitar la derrota y ahora el equipo está contra las cuerdas | AP

Chicago respondió en la cuarta entrada con un batazo oportuno de Munetaka Murakami, quien conectó sencillo al jardín derecho para mandar a Kyle Teel al plato y acercar a los visitantes 2-1.

La remontada llegó en el sexto episodio. Randal Grichuk y Miguel Vargas anotaron con un doble de Braden Montgomery al jardín derecho, mientras Chase Meidroth apareció inmediatamente con un sencillo productor para despegarse 4-2.

Cleveland recortó en el octavo capítulo cuando Chase DeLauter anotó gracias a un triple de Jo Adell. La amenaza creció, pero Grant Taylor entró al relevo y logró contener el ataque de los Guardians.

Peloteros de White Sox celebran la victoria | AP

Chicago vuelve a casa con la serie en sus manos

Sean Burke fue fundamental para los White Sox y se llevó la victoria después de lanzar 5.1 entradas de relevo, en las que permitió una carrera y retiró a 13 bateadores de manera consecutiva. Gavin Williams cargó con la derrota, mientras Grant Taylor consiguió el salvamento.