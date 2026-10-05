Jackson Chourio impulsó dos carreras en la novena entrada y Milwaukee venció 4-3 a San Diego para tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional

Jackson Chourio conectó un sencillo de dos carreras ante Mason Miller con dos outs en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee remontaron ante los Padres de San Diego por segundo día consecutivo, con una victoria de 4-3 el domingo para tomar una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Miller entró al partido con San Diego ganando 3-2, buscando su primer salvamento de seis outs desde 2024. Retiró a los tres bateadores en orden en la octava entrada y, tras un roletazo al inicio de la novena, otorgó sus primeras bases por bolas en postemporada a Christian Yelich y Sal Frelick. Andrew Vaughn fue eliminado con un elevado y Gary Sánchez recibió base por bolas con cuenta completa.

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Jackson Chourio sentencia la remontada de Milwaukee

Una noche después de impulsar la remontada de Milwaukee con un jonrón de dos carreras que empató el partido en la tercera entrada, Chourio, de 22 años, conectó una recta de 101.3 mph por el centro del campo, que pasó de largo el intento del segunda base Jake Cronenworth de detenerla con una estirada de revés.

La pelota rebotó hacia el jardín central mientras Yelich corría hacia el plato. Frelick se deslizó de cabeza y superó fácilmente el lanzamiento del jardinero central Jackson Merrill. San Diego, que llegó a la postemporada con 20 victorias en sus últimos 23 partidos, acumula dos derrotas consecutivas por primera vez desde el 1 y 2 de septiembre.

Jake Cronenworth no puede quedarse con una bola dentro del juego | AP

Los Padres intentarán mantener vivas sus esperanzas el martes, cuando se reanude la serie al mejor de cinco partidos en San Diego. Milwaukee está a una victoria de su segunda aparición consecutiva en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras busca su primer título de la Serie Mundial.

Brewers aprovecharon los errores de Padres

Chourio también realizó una jugada defensiva clave en el partido inaugural cuando Francia conectó un batazo que podría haber dado la ventaja en la novena entrada, pero la pelota golpeó un cable en el techo del American Family Field y aterrizó en el guante de Chourio en la zona de advertencia del jardín izquierdo. Miller, por su parte, realizó 40 lanzamientos, su mayor cantidad desde 2023, y superó las 100 mph en 18 ocasiones.

Milwaukee no tuvo ningún corredor en base contra el abridor Michael King hasta la quinta entrada e igualó su récord de la temporada con tres errores, mientras que San Diego anotó dos carreras no merecidas. Con el techo abierto, Francia conectó un sencillo productor en la primera entrada y otro para colocar el juego 3-1 en la séptima, después de un error del tercera base David Hamilton en un batazo de Fernando Tatis Jr.

Milwaukee Brewers festejan con Jackson Chourio | AP