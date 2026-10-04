Munetaka Murakami y Jonathan Aranda se robaron los reflectores de los primeros juegos

La postemporada de la MLB arrancó con todo. Luego de una larga espera, los juegos divisionales comenzaron, dando mucho de qué hablar. Con la victoria de Milwaukee, Rays, Dodgers y White Sox, el camino rumbo a las Series de Campeonato comienza a tomar su forma.

México, presente en MLB

Pese a que gran parte de los peloteros que forman parte de las Grandes Ligas se fueron en la temporada regular y otros más en la Serie de Comodines, aún queda un representante, mismo que mantiene en lo alto la bandera tricolor: el primera base Jonathan Aranda.

Aranda comandó la victoria de los Rays con un cuadrangular ante los Yankees de Nueva York durante la tercera entrada. El mexicano conectó un batazo ante Gerrit Cole, mismo que significó la única carrera del juego, dejando una victoria para Tampa Bay en el Juego 1.

Jonathan Aranda pone a ganar a los Rays ante los Yankees | AP

Munetaka Murakami se estrena en postemporada

Si hay un nombre del que vale la pena hablar, es el del japonés Munetaka Murakami. El tercera base de los White Sox conectó un jonrón durante el duelo ante los Cleveland Guardians, dejando más de 30 cuadrangulares entre la temporada regular y su primero en postemporada, mismo que ayudó en la victoria de los Medias Pálidas por 0-3.

Munetaka Murakami celebra su cuadrangular | AP

Aaron Judge, fuera de postemporada

Una de las incógnitas a tratar durante la Serie Divisional fue si el ‘Juez’ Aaron Judge regresaría con los Yankees de Nueva York. Desafortunadamente, un comunicado del equipo informó que el jardinero se perdería la serie ante Tampa Bay, prolongando su ausencia, misma que inició desde el 16 de septiembre.

Aaron Judge mira un juego de Yankees desde el dugout | AP

Jacob Misiorowski, encaminado al Cy Young

Durante el juego de los Milwaukee Brewers y los Padres de San Diego se vivió historia pura. El novato sensación, Jacob Misiorowski, volvió a imponerse desde la lomita y, durante 31 lanzamientos, se impuso ante la novena de tabaco y oro, que, aunque logró conectar dos carreras, no pudo vencer al joven que se encamina a ganar varios premios este año.

Jacob Misiorowski en el Juego 1 de la Serie Divisional | AP

Dodgers, imparables

Para sorpresa de nadie, el segundo mejor equipo de la Liga Nacional volvió a mostrar su poderío al bat. Tras vencer 5-3 a los Atlanta Braves con grandes actuaciones de Freddie Freeman, Shohei Ohtani, Max Muncy y Teoscar Hernández, el equipo de Los Ángeles sigue demostrando su autoridad en postemporada y su vigente lucha por el tricampeonato.