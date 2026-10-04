Rays vence 1-0 a Yankees en el Juego 1 de la Serie | AP

El mexicano conectó el cuadrangular que decidió el encuentro, mientras Drew Rasmussen lanzó ocho entradas de apenas un hit y 10 ponches para darle a Tampa Bay

Los Tampa Bay Rays pegaron primero en la Serie Divisional de la Liga Americana al derrotar 1-0 a los New York Yankees, en un encuentro donde Jonathan Aranda produjo la única carrera; producida en la tercera entrada, terminó siendo suficiente para que su equipo se llevara el Juego 1.

Sin embargo, el triunfo de Tampa Bay tuvo como gran protagonista a Drew Rasmussen, quien prácticamente maniató por completo a la ofensiva neoyorquina. El derecho lanzó ocho entradas, permitió apenas un imparable, otorgó dos bases por bolas y recetó 10 ponches, además de llevar un juego sin hit hasta el octavo episodio.

Jonathan Aranda pone la única carrera del encuentro

Con dos outs en la parte baja de la tercera entrada, Jonathan Aranda apareció ante Gerrit Cole y conectó un cuadrangular solitario que puso a los Rays adelante 1-0. El batazo del mexicano terminó siendo la única carrera que se anotó durante todo el encuentro.

Aranda respondió así en uno de los escenarios más importantes de su carrera y ante uno de los principales lanzadores de los Yankees. Su Home Run permitió que Tampa Bay tomara ventaja en un duelo que, desde ese momento, se convirtió en una batalla completamente dominada por los pitchers.

Jonathan Aranda celebra su HR ante los Yankees | AP

Drew Rasmussen borra a los Yankees

Mientras Aranda se encargaba de ayudar en la ofensiva, Rasmussen protagonizó una actuación dominante desde la lomita. El abridor de Tampa Bay retiró a los bateadores de Nueva York uno tras otro y llegó a retirar a 15 bateadores consecutivos, manteniendo el juego sin hit durante buena parte de la noche.

El no-hitter se terminó con dos outs en la octava entrada, cuando Austin Wells conectó un doblete. El receptor de los Yankees intentó convertir el batazo en triple, pero fue puesto out en tercera base, por lo que Rasmussen terminó su actuación con solamente un hit permitido.

Drew Rasmussen, la estrella de los Rays que borró a los Yankees | AP

El derecho completó 8.0 entradas, un hit, cero carreras, dos bases por bolas y 10 ponches, una actuación que igualó el récord de ponches de los Rays en un juego de postemporada.

Rays se queda con el primer golpe de la serie

Con Rasmussen fuera del encuentro después de ocho entradas magistrales, Tampa Bay recurrió a su bullpen para cerrar el partido. Bryan Baker se encargó de la novena entrada y consiguió los últimos tres outs para asegurar la victoria de los Rays.