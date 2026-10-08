Dodgers elimina a Braves y avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers festeja avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional | AP

Los Dodgers cerraron la serie ante Atlanta con una victoria que los coloca nuevamente en la pelea por el campeonato de la Liga Nacional

Los Ángeles Dodgers hicieron valer su experiencia en octubre y derrotaron 4-1 a los Atlanta Braves en el Juego 4 de la Serie Divisional, resultado con el que sentenciaron el enfrentamiento 3-1 y consiguieron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

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Braves no logró mantener la ventaja

Atlanta tomó la ventaja en la primera entrada, cuando Michael Harris II llegó al plato gracias a un lanzamiento descontrolado de Tyler Glasnow. Los Dodgers respondieron en el segundo episodio, con Shohei Ohtani anotando tras un error defensivo.

El encuentro se mantuvo empatado 1-1 hasta la séptima entrada, cuando Los Ángeles encontraron el batazo que necesitaban. Andy Pages conectó un sencillo al jardín central que permitió a Tommy Edman y Teoscar Hernández poner el marcador 3-1.

Dodgers se ha consolidado como la actual potencia de la Liga Nacional | AP

La ofensiva de los Dodgers volvió a aparecer en la novena entrada luego de que Max Muncy conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho para el definitivo 4-1.

Los Dodgers vuelven a la Final de la Liga Nacional

En el montículo, Edgardo Henriquez se quedó con la victoria después de lanzar 1.2 entradas sin permitir carrera, mientras que Tyler Mahle cargó con la derrota por Atlanta. Edwin Díaz se encargó de cerrar el encuentro y consiguió el salvamento.

La ofensiva angelina apareció en el momento correcto para vencer a Braves | AP

Con este resultado, los Dodgers avanzaron por tercera temporada consecutiva a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El equipo de Dave Roberts también alcanzó su octava aparición en la NLCS desde que el manager tomó el mando en 2016.