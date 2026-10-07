Guardians superan a White Sox y siguen con vida en la Serie Divisional de la Liga Americana

Cleveland reaccionó y venció 9-3 a Chicago; ahora buscará igualar la serie y forzar un quinto juego

Cleveland se impuso 9-3 a los White Sox en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana y colocó la serie 1-2. Los Guardians necesitaban ganar para mantenerse con vida y respondieron con nueve carreras.

Podría interesarte Beisbol Dodgers vuelve a pegarle a Atlanta y se pone a un triunfo de la Serie de Campeonato

Jo Adell encendió la ofensiva de Cleveland

Los White Sox tomaron ventaja en la primera entrada, pero Cleveland respondió en el tercer episodio con una carrera de Steven Kwan. Después apareció Jo Adell, quien conectó un triple con las bases llenas para darle la vuelta al encuentro y poner el 4-1.

Adell terminó siendo una de las figuras del partido con tres carreras impulsadas, mientras que Cleveland siguió aumentando la ventaja con una carrera en la quinta y otra en la sexta entrada para colocarse 5-3.

José Ramírez conecta hit que aportó para la victoria de Cleveland | AP

Los Guardians volvieron a castigar en el octavo episodio, cuando José Ramírez conectó un triple que permitió anotar a Alex Bazzana y Bailey, ampliando la ventaja a 7-3 y dejando a Chicago contra las cuerdas.

Cleveland busca ahora igualar la serie

La ofensiva de los Guardians todavía tenía más y en la novena entrada llegaron dos carreras adicionales. Genao produjo una y Rocchio remolcó la última, para sellar el triunfo por 9-3.

Con esta victoria, Cleveland evitó la eliminación y ahora buscará empatar la serie este jueves 8 de octubre, cuando ambos equipos regresen a Rate Field para disputar el Juego 4. El encuentro está programado para las 16:00 horas del centro de México.

Obtener carreras se convirtió en algo vital para los Guardians | AP