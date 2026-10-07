Padres evitan la eliminación y vencen a Brewers para seguir con vida en playoffs

Padres evitó se mantiene con vida en la serie ante Brewers | AP

San Diego derrotó 4-3 a Milwaukee en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional y recortó la desventaja a 2-1

Los San Diego Padres evitaron la eliminación este martes al vencer 4-3 a los Milwaukee Brewers en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, en un duelo que se decidió por una sola carrera.

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Con el triunfo, San Diego puso la serie 2-1 todavía a favor de Milwaukee y mantuvo con vida sus aspiraciones de avanzar a la Serie de Campeonato, aunque todavía necesita ganar los siguientes dos partidos para completar la remontada.

Padres toman ventaja y Brewers responden

San Diego abrió el marcador en la tercera entrada cuando Fernando Tatis Jr. conectó un rodado al campocorto que permitió a Samad Taylor llegar al plato. Poco después, Manny Machado produjo la segunda carrera con un sencillo al jardín izquierdo que llevó a Jackson Merrill a home.

Milwaukee respondió en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario de William Contreras, quien mandó la pelota por el jardín izquierdo a una distancia de 365 pies para acercar a los Brewers en el marcador.

Hubo varias jugadas interesantes durante el encuentre entre Padres y Brewers | AP

En la quinta entrada llegó el empate gracias a un elevado de sacrificio de Jackson Chourio al jardín izquierdo, que permitió anotar a Jake Bauers. Sin embargo, San Diego recuperó la ventaja con un jonrón de Jake Cronenworth por el jardín derecho.

San Diego resiste y fuerza el cuarto juego

Los Padres ampliaron su ventaja en la sexta entrada, cuando Xander Bogaerts anotó aprovechando un error de tiro del campocorto de Milwaukee, mientras José Iglesias llegó a primera base en la jugada defensiva.

Yuki Matsui celebra la victoria de los Padres | AP

Los Brewers volvieron a acercarse en la séptima entrada con un sencillo de Christian Yelich al jardín central, que permitió a William Contreras anotar la tercera carrera de Milwaukee, aunque la reacción ya no fue suficiente para empatar el encuentro.

La victoria fue para Yuki Matsui, mientras que JoJo Romero cargó con la derrota por Milwaukee y Michael King consiguió el salvamento.