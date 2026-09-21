Milwaukee ya estableció una nueva marca de triunfos en una temporada con 98 y tiene seis juegos por delante para alcanzar el centenar

Los Milwaukee Brewers ya hicieron historia en 2026 al conseguir 98 victorias, la mayor cantidad en una temporada para la franquicia. Ahora, con seis encuentros restantes, el objetivo es todavía más grande: convertirse en un equipo de 100 triunfos.

Milwaukee tiene el centenar de victorias al alcance

Brewers en celebración tras una victoria | Especial

La novena de Milwaukee aseguró su boleto a la postemporada y también la División Central de la Liga Nacional, mientras mantiene el mejor récord de las Grandes Ligas. Con marca de 98-58, necesita solamente dos triunfos más para alcanzar una cifra que no consigue desde hace varios años un grupo tan reducido de equipos.

Los Brewers comenzarán este martes una serie de tres partidos como visitantes frente a los Philadelphia Phillies, una novena que todavía pelea por mantenerse en la contienda por uno de los boletos de comodín. Después, Milwaukee regresará a casa para cerrar ante los St. Louis Cardinals, que ya quedaron fuera.

El escenario resulta favorable para que Milwaukee pueda alcanzar el centenar de triunfos. La novena llega a la última semana con una ventaja importante en la Liga Nacional y tendrá seis oportunidades para conseguir las dos victorias que le hacen falta para alcanzar una cifra inédita para la organización.

Milwaukee Brewers en un duelo frente a Orioles esta campaña | AP

Un objetivo que pone a Milwaukee entre los grandes

Al llegar a las 100 victorias, los Brewers se unirían a un grupo selecto de equipos que han alcanzado esa barrera en una temporada reciente. La última vez que tres equipos llegaron al centenar fue en 2023, cuando Atlanta terminó con 104 triunfos, Baltimore con 101 y los Dodgers con 100.

Pero el récord de 98 victorias no es solamente un dato estadístico para Milwaukee: también refleja la consistencia mostrada durante toda la temporada. Con la División Central asegurada y el mejor registro de MLB, los Brewers llegan a octubre como uno de los principales equipos de la Liga Nacional.

Eso sí, el camino hacia la Serie Mundial todavía tendrá obstáculos importantes. Los Dodgers continúan entre los principales contendientes de la Liga Nacional y los Atlanta Braves también llegan a la recta final con la División Este asegurada, por lo que octubre ofrecerá una prueba completamente distinta para Milwaukee.

Milwaukee Brewers vs Baltimore Orioles | AP