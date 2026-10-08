Yankees vuelve a quedarse lejos de la gloria y ahora es barrido por Tampa Bay en la Serie Divisional

Yankees vuelve a fracasar en su búsqueda por la Serie Mundial | AP

Los Rays vencieron 4-3 a New York en el Juego 3 de la Serie Divisional y sentenciaron la serie 3-0

Los New York Yankees quedaron eliminados este miércoles después de caer 4-3 ante los Tampa Bay en el Yankee Stadium. La derrota cerró la Serie Divisional con un contundente 3-0 para los Rays.

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La eliminación representa otro duro golpe para los Mulos de Manhattan, que ahora suman 17 años sin conquistar la Serie Mundial. La última corona llegó en 2009, cuando derrotaron 4-2 a los Philadelphia Phillies.

Rays se fue al frente desde temprano

Tampa Bay abrió la pizarra en la tercera entrada con un sencillo productor de Jonathan Aranda al jardín derecho, que permitió a Jonny DeLuca llegar al plato. Los Yankees respondieron en la parte baja con un sencillo de Ben Rice que llevó a Spencer Jones a home.

Jonathan Aranda volvió a aportar para la victoria de Rays | AP

En el cuarto episodio, Ryan Vilade devolvió la ventaja a los Rays con un cuadrangular solitario por el jardín derecho. Nueva York volvió a empatar con un doblete de Jones que permitió anotar a Anthony Volpe.

Tampa Bay sentencia la eliminación

La ventaja definitiva llegó en la sexta entrada con un batazo de poder: Víctor Mesa Jr. conectó un cuadrangular por el jardín derecho-central, llevándose por delante a Junior Caminero para colocar el 4-2.

Los Yankees intentaron reaccionar en el cierre del sexto episodio. Volpe conectó un batazo que originalmente fue marcado como cuadrangular y permitió anotar a George Lombard Jr., pero la revisión determinó interferencia de un aficionado y la jugada fue cambiada a doblete.

Jugadores de Rays silenciaron el Yankee Stadium | AP

Para México, la clasificación de Tampa Bay representa una buena noticia, pues Jonathan Aranda continúa con vida en la postemporada y ha tenido una destacada participación ofensiva.