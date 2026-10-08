Aficionado se convierte en protagonista al interferir en jugada clave de Yankees que costó posible triunfo

Aficionado de Yankees interfirió en la jugada defensiva de Rays | AP

Un aficionado interfirió en el batazo de Anthony Volpe, la jugada se cambió y la persona fue escoltada para abandonar el inmueble

Los New York Yankees tuvieron una de las jugadas más polémicas de su eliminación ante Tampa Bay Rays. En la sexta entrada, Anthony Volpe conectó un batazo que originalmente fue decretado como cuadrangular y que, posteriormente se cambió, lo que le costó una posible triunfo a la novena de la Gran Manzana.

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La celebración duró poco, ya que los umpires revisaron la jugada y determinaron que un aficionado de las tribunas había interferido con la pelota, por lo que el cuadrangular no contó y la jugada se cambió por un doblete.

El aficionado fue escoltado fuera del estadio

La decisión provocó la molestia de los aficionados en el Yankee Stadium, mientras el espectador fue identificado y posteriormente escoltado fuera del inmueble por elementos de seguridad.

El batazo de Volpe había permitido que Junior Lombard Jr. anotara, pero después de la revisión la carrera se mantuvo porque el doblete colocó al corredor en posición de anotar. Los Yankees no pudieron completar la remontada y terminaron cayendo 4-3.

Una historia que recordó a Derek Jeter

La interferencia también trajo a la memoria uno de los episodios más famosos en la historia de Yankees. En los playoffs de 1996, ante los Baltimore Orioles, el jardinero Jeffrey Maier extendió su guante sobre el jardín derecho y atrapó una pelota conectada por Derek Jeter que terminó siendo marcada como cuadrangular.

El aficionado de Yankees atrapó la bola con sus manos sin permitir que el jardinero la atrapara | AP

A diferencia de aquella jugada, esta vez la revisión determinó que la intervención del aficionado debía cambiar el resultado del batazo. El episodio ocurrió precisamente cuando los Mulos de Manhattan buscaba mantenerse con vida en un partido que terminó significando su eliminación.