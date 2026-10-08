Los New York Yankees tuvieron una de las jugadas más polémicas de su eliminación ante Tampa Bay Rays. En la sexta entrada, Anthony Volpe conectó un batazo que originalmente fue decretado como cuadrangular y que, posteriormente se cambió, lo que le costó una posible triunfo a la novena de la Gran Manzana.
Yankees vuelve a quedarse lejos de la gloria y ahora es barrido por Tampa Bay en la Serie Divisional
La celebración duró poco, ya que los umpires revisaron la jugada y determinaron que un aficionado de las tribunas había interferido con la pelota, por lo que el cuadrangular no contó y la jugada se cambió por un doblete.
El aficionado fue escoltado fuera del estadio
La decisión provocó la molestia de los aficionados en el Yankee Stadium, mientras el espectador fue identificado y posteriormente escoltado fuera del inmueble por elementos de seguridad.
El batazo de Volpe había permitido que Junior Lombard Jr. anotara, pero después de la revisión la carrera se mantuvo porque el doblete colocó al corredor en posición de anotar. Los Yankees no pudieron completar la remontada y terminaron cayendo 4-3.
Una historia que recordó a Derek Jeter
La interferencia también trajo a la memoria uno de los episodios más famosos en la historia de Yankees. En los playoffs de 1996, ante los Baltimore Orioles, el jardinero Jeffrey Maier extendió su guante sobre el jardín derecho y atrapó una pelota conectada por Derek Jeter que terminó siendo marcada como cuadrangular.
A diferencia de aquella jugada, esta vez la revisión determinó que la intervención del aficionado debía cambiar el resultado del batazo. El episodio ocurrió precisamente cuando los Mulos de Manhattan buscaba mantenerse con vida en un partido que terminó significando su eliminación.
El recuerdo de Maier regresó al Yankee Stadium casi 30 años después, aunque con un desenlace completamente diferente. El episodio de 1996 ayudó a los Yankees a avanzar hacia el título de la Liga Americana, mientras que en 2026 la interferencia se convirtió en su eliminación.