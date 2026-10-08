Los dos equipos sellaron este miércoles su boleto a la siguiente ronda, Dodgers derrotaron 4-1 a los Atlanta Braves, mientras que Milwaukee eliminó 3-1 a los San Diego Padres para asegurar su regreso a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
Aficionado se convierte en protagonista al interferir en jugada clave de Yankees que costó posible triunfo
Ahora, los Brewers tendrán la oportunidad de buscar revancha ante unos Dodgers que el año pasado no les dieron oportunidad. En la Serie de Campeonato de 2025, Los Ángeles se impuso por barrida de 4-0 para llegar a la Serie Mundial.
Un duelo que ya tiene historia en playoffs
El enfrentamiento de 2026 será el cuarto entre ambas novenas en la historia de la postemporada y todos los cruces han terminado con los Dodgers como vencedores.
La primera batalla ocurrió en 2018, también dentro de la Serie de Campeonato, con triunfo angelino por 4-3.
Dos años después volvieron a encontrarse, esta vez en la Serie de Comodines de 2020. Los Dodgers volvieron a imponerse, ahora por 2-0, antes de conquistar el campeonato de la Liga Nacional y posteriormente la Serie Mundial.
El tercer capítulo llegó en 2025, cuando Milwaukee tuvo la ventaja de haber dominado la temporada regular, pero no pudo repetir ese rendimiento en octubre. Los Dodgers barrieron la serie 4-0 y terminaron levantando nuevamente el trofeo de la Serie Mundial.
Calendario de la NLCS 2026
Juego 1: Domingo 11 de octubre — American Family Field
Juego 2: Lunes 12 de octubre — American Family Field
Juego 3: Miércoles 14 de octubre — Dodger Stadium
Juego 4: Jueves 15 de octubre — Dodger Stadium*
Juego 5: Viernes 16 de octubre — Dodger Stadium*
Juego 6: Domingo 18 de octubre — American Family Field*
Juego 7: Lunes 19 de octubre — American Family Field*
*En caso de ser necesario. Los horarios de inicio todavía no habían sido anunciados