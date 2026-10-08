Dodgers y Brewers repiten la batalla por la Liga Nacional; los angelinos buscarán extender su dominio ante Milwaukee

Dodgers y Brewers se vuelven a encontrar en postemporada | AP

Ambas novenas se volverán a encontrar por segundo año consecutivo en playoffs, con una cuenta pendiente para Milwaukee

Los dos equipos sellaron este miércoles su boleto a la siguiente ronda, Dodgers derrotaron 4-1 a los Atlanta Braves, mientras que Milwaukee eliminó 3-1 a los San Diego Padres para asegurar su regreso a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Podría interesarte Beisbol Aficionado se convierte en protagonista al interferir en jugada clave de Yankees que costó posible triunfo

Ahora, los Brewers tendrán la oportunidad de buscar revancha ante unos Dodgers que el año pasado no les dieron oportunidad. En la Serie de Campeonato de 2025, Los Ángeles se impuso por barrida de 4-0 para llegar a la Serie Mundial.

Un duelo que ya tiene historia en playoffs

El enfrentamiento de 2026 será el cuarto entre ambas novenas en la historia de la postemporada y todos los cruces han terminado con los Dodgers como vencedores.

La primera batalla ocurrió en 2018, también dentro de la Serie de Campeonato, con triunfo angelino por 4-3.

Max Muncy tras anotar con los Dodgers | AP

Dos años después volvieron a encontrarse, esta vez en la Serie de Comodines de 2020. Los Dodgers volvieron a imponerse, ahora por 2-0, antes de conquistar el campeonato de la Liga Nacional y posteriormente la Serie Mundial.

El tercer capítulo llegó en 2025, cuando Milwaukee tuvo la ventaja de haber dominado la temporada regular, pero no pudo repetir ese rendimiento en octubre. Los Dodgers barrieron la serie 4-0 y terminaron levantando nuevamente el trofeo de la Serie Mundial.

Calendario de la NLCS 2026

Brewers se queda con la serie y elimina a Padres | AP