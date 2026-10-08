Se propusieron tres nuevas reglas; una en temporada regular y dos en postemporada

En la víspera del Clásico de Octubre y con tres de los mejores cuatro equipos listos para la Serie de Campeonato, la MLB ya tiene la mira puesta en lo que será la siguiente temporada, misma que promete estar llena de nuevas sorpresas e incluidas nuevas reglas que podrían dar un giro drástico a como se conoce el béisbol.

¿Qué cambio llegaría a la MLB

Tal y como se había planteado meses atrás, las Grandes Ligas buscan cuidar a los peloteros y disminuir las lesiones de jugadores durante la campaña, es por eso que se presentó la idea de disminuir los juegos de temporada regular, para así evitar que las novenas lleguen debilitadas a la fase final de la temporada y en su defecto, aumentar la fase final.

Actualmente se juegan en total 2,430 partidos durante toda la temporada y cada equipo juega 162 partidos. El plan inicial y la propuesta son que esto se reduzca a 154 juegos por franquicia.

Milwaukee Brewers festejan con Jackson Chourio | AP

La segunda idea es una que hace un par de años se viene comentando entre prensa, miembros de los equipos y los propios fanáticos, la cual sería convertir la Serie de División de el mejor de cinco a el mejor de siete, tal y como sucede en la Serie de Campeonato y Serie mundial.

Finalmente el último y quizá más cuestionable sería el de la elección de rival para Wild Card o duelo de comodines. ¿Qué quiere decir elección de rival? La MLB propone que el mejor comodín rankeado pueda decidir qué rival enfrentar en la serie.

Jugadores de Rays celebran otro triunfo ante Yankees | AP

¿Cuándo se confirman los cambios?

Tal y como sucede en cada rama del deporte, un cambio significativo para cada liga primero debe ser aprobado, en caso de conseguir ‘luz verde’ este sería anunciado a finales de la temporada actual o a mediados del descanso antes del Spring Training (Entrenamiento de Primavera).

En caso de confirmarse los cambios para la Temporada 2027, el calendario de todo el año incluyendo los Playoffs sufrirán un movimiento significativo, mismo que si bien se hace para ‘beneficiar’ a los equipos, este significaría un antes y después en la MLB.