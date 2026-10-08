Milwaukee deja en el camino a Padres y los elimina en Serie Divisional

Brewers se queda con la serie y elimina a Padres | AP

Los Brewers derrotaron 3-1 a los Padres en San Diego para avanzar por segundo año al hilo a la pelea por el campeonato de la Liga Nacional

Milwaukee volvió a responder en octubre y selló su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras imponerse 3-1 a San Diego en el cuarto juego de la Serie Divisional. Los Brewers no necesitaron un quinto encuentro para eliminar a los Padres.

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Con el triunfo, Milwaukee regresa a la NLCS por segundo año consecutivo y tendrá nuevamente enfrente a los Dodgers, en una reedición del enfrentamiento por el campeonato de la Liga Nacional.

¿Cómo se fueron anotando las carreras?

Los Brewers tomaron la ventaja en la tercera entrada. Garrett Mitchell conectó un sencillo al jardín central que permitió a Sal Frelick llegar al plato para poner el 1-0 en favor de Milwaukee.

La respuesta de San Diego llegó inmediatamente en la parte baja del mismo episodio. Fernando Tatis Jr. conectó un cuadrangular solitario por el jardín central para empatar el encuentro 1-1.

Miwaukee aprovechó sus mejores oportunidades para mandar a sus jugadores a home | AP

Chourio y Frelick sentencian el juego para Brewers

Milwaukee recuperó la ventaja en la quinta entrada gracias a Jackson Chourio, quien conectó un sencillo al jardín central que llevó a Garrett Mitchell al plato. El batazo puso nuevamente arriba a los Brewers por 2-1.

La tercera carrera llegó en la sexta entrada, cuando Sal Frelick conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo que permitió a Jake Bauers anotar el 3-1. A partir de ese momento, el pitcheo de Milwaukee se encargó de mantener a raya a los Padres.

Padres lo intentó, pero no pudo evitar la derrota en el cuarto juego | AP

Aaron Ashby se quedó con la victoria después de lanzar tres entradas sin permitir carrera, mientras que Robbie Ray cargó con la derrota. Trevor Megill trabajó el noveno episodio y consiguió el salvamento para completar la clasificación de Milwaukee.

¿Cuándo iniciará la serie de campeonato?