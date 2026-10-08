Los cuatro mejores equipos de la temporada se jugarán el pase a la Serie Mundial

Terminó la espera. Luego de más de 2 mil juegos de temporada regular, series de Wild Card y de División, las Grandes Ligas finalmente tiene a sus campeones de la Liga Americana y de la Liga Nacional, mismo que disputarán las dos Series de Campeonato para llegar hasta la Serie Mundial 2026.

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Así se jugarán las series

Como cada año las dos mejores novenas de cada liga se verán las caras en un enfrentamiento al mejor de siete juegos, donde el ganador no solo se llevará el título de su circuito, sino que obtendrá el boleto al Clásico de Otoño.

Dodgers se ha consolidado como la actual potencia de la Liga Nacional | AP

El primer y único enfrentamiento confirmado es el que reúne a los dos mejores de la Nacional. Como en los últimos dos años, Los Dodgers de Los Angeles fueron los primeros en obtener su boleto a la serie, ante ellos tendrán una vez más a los Milwaukee Brewers, en un duelo con historia en estas instancias.

Por otro lado, la novena de Tampa Bay Rays confirma su participación en la serie tras barrer a los Yankees de Nueva York 3-0. El equipo del puerto espera su rival entre los White Sox de Chicago y los Cleveland Guardians, quienes se juegan la vida en el cuarto y posible último juego de la eliminatoria.

Chicago White Sox celebrando el pase a la Serie Divisional | AP

Liga Nacional

Dodgers vs Brewers - Juego 1 Domingo 11 de octubre - POR DEFINIR

Brewers se queda con la serie y elimina a Padres | AP

Liga Americana

Tampa Bay Rays vs White Sox/Cleveland Guardians - Juego 1 Lunes 12 de octubre - POR DEFINIR

Jonathan Aranda con Tampa Bay Rays | AP

¿Cuándo arrancan las Series de Campeonato?

Con el juego entre los Patipálidos y los Guardianes aún pendiente y programado para el jueves 8 de octubre, aún no hay un horario exacto para el comienzo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pues este podría extenderse hasta el Juego 5 el sábado 10, sin embargo, para la Liga Nacional no será así.

El domingo 11 los Dodgers y los Cerveceros tendrán su primer gran enfrentamiento en el American Family Field de Milwaukee, para así inaugurar el penúltimo paso rumbo al final de la temporada. Por su parte, la Americana iniciará un día después, el lunes 12 en el Tropicana Field.