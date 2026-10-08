El pitcheo de Los Ángeles limitó a las principales figuras ofensivas de la novena de Braves

Los Dodgers de Los Ángeles confirmaron su dominio desde la lomita y dejaron fuera a los Bravos de Atlanta en la Serie Divisional, luego de imponerse tres juegos a uno. La rotación angelina logró contener a los principales bates de su rival y encontró en Yoshinobu Yamamoto a uno de sus grandes protagonistas, después de recetar 10 ponches en el Juego 3.

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¿Cómo apagó Dodgers a los mejores bateadores de Atlanta?

La ofensiva de Atlanta, que contaba con figuras como Ronald Acuña Jr., Matt Olson, Drake Baldwin y Austin Riley, no consiguió responder de manera constante ante el pitcheo de Los Ángeles. Los números de sus principales bateadores reflejaron las dificultades que enfrentaron durante la serie, en la que los lanzadores de los Dodgers consiguieron neutralizar a buena parte de su alineación.

Ronald Acuña Jr. registró apenas dos hits en 14 turnos, además de sumar cuatro ponches. Por su parte, Matt Olson también consiguió dos imparables en 14 turnos, pero terminó con cinco chocolates, mientras que Drake Baldwin conectó un hit en 12 oportunidades y fue ponchado en cuatro ocasiones.

Dodgers se ha consolidado como la actual potencia de la Liga Nacional | AP

El caso más complicado fue el de Austin Riley, quien no pudo conectar de hit en 11 turnos y sufrió seis ponches. De esta manera, los principales referentes ofensivos de Atlanta tuvieron problemas para encontrar respuestas ante los lanzadores angelinos, que aprovecharon cada oportunidad para inclinar la serie a su favor.

Uno de los momentos más destacados llegó en el tercer encuentro, cuando Yoshinobu Yamamoto se encargó de liderar el trabajo desde la lomita con 10 ponches. Su actuación resultó clave para que Los Ángeles tomara ventaja en la eliminatoria y quedara a un triunfo de conseguir su boleto a la siguiente ronda.

Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers | AP

Dodgers se impuso en tres de cuatro juegos

La serie comenzó con una victoria de Los Ángeles por marcador de 5-3 en el primer partido. Atlanta reaccionó en el segundo compromiso con un triunfo de 3-2, pero los Dodgers recuperaron el control con una victoria de 3-1 en el tercer encuentro y terminaron por sentenciar la eliminatoria con un contundente 4-1 en el cuarto duelo.

Dodgers le vuelve a pegar a Braves | AP

El trabajo de la rotación fue determinante para los angelinos, que consiguieron limitar el daño de los bates de Atlanta y respaldaron sus actuaciones con las carreras necesarias para ganar. Aunque los Bravos lograron mantenerse en la pelea después del segundo juego, no encontraron la fórmula para frenar a Los Ángeles en los dos compromisos decisivos.

Con este resultado, los Dodgers extendieron su buen momento y llegaron a 14 victorias en sus últimos 17 partidos. El equipo angelino mantiene el ritmo en la postemporada y ahora podrá concentrarse en su siguiente objetivo: los Milwaukee Brewers.