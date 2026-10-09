El histórico mánager de los Pingos seguirá en la institución, pero ya no tomará decisiones desde el banquillo

Los Diablos Rojos del México anunciaron una reestructuración estratégica con la mira puesta en el futuro de la franquicia. El movimiento más destacado fue el de Lorenzo Bundy, quien deja su puesto como mánager y ahora se integrará a la gerencia deportiva.

Por medio de sus redes, la novena escarlata dio a conocer el fin de esta exitosa etapa de Bundy, quien a partir de 2027 será el asesor deportivo de la organización, "con lo que concluirá una histórica etapa como manager de la novena escarlata para abrir una nueva era dentro del equipo", se lee en el comunicado.

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¿Cuáles serán las funciones de Bundy en esta nueva etapa?

En su nueva faceta, el experimentado estratega trabajará de tiempo completo enfocado en el área de desarrollo de talento, "scouteo y selección de jugadores y en áreas del desarrollo deportivo". Su responsabilidad se centrará en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, ubicada en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

De igual forma dará seguimiento a la novena tanto en el Estadio Alfredo Harp Helú como en sus series como visitante a lo largo del calendario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). En este caso, "trabajará de la mano con la Gerencia Deportiva", aunque los Diablos no especificaron cuál será su aportación en esta función.

Lorenzo Bundy en conferencia de prensa con los Diablos Rojos | IMAGO 7

La trayectoria de Lorenzo Bundy

Nacido en Filadelfia el 6 de noviembre de 1959, Bundy fue pieza clave en la conquista de tres campeonatos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en 1985, 1987 y 1988 como pelotero. Tras ello, forjó una sólida carrera como dirigente en las Ligas Menores de Estados Unidos antes de volver a México, donde dirigió a Venados de Mazatlán, Pericos de Puebla y Tomateros de Culiacán.

En 2024 tomó las riendas de los Diablos. Con los Pingos acumuló 236 victorias en 322 encuentros dirigidos, 51 compromisos de postemporada, lo que representó un sobresaliente porcentaje de efectividad de .732, además que dejó dos títulos de la LMB y el campeonato de la Baseball Champions League 2025.