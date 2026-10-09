El segunda base de 25 años tiene relación con México por el lado de la familia de su madre

Desde Jalisco hasta el Guaranteed Rate Field. Los Chicago White Sox quieren ser uno de los protagonistas de la postemporada en la MLB, con Miguel Vargas como uno de sus referentes. Sin embargo, tercera base cubano no es el único que pone el sabor latino en el equipo, pues tiene por compañero a Chase Meidroth, de ascendencia mexicana.

El segunda base de 25 años tuvo una buena Temporada 2026 y ha mantenido actuaciones decentes en los Playoffs. Y aunque es originario de Torrance, California, mantiene un fuerte vínculo con México, ya que su abuelo materno es originario de Jalisco, por lo que desde niño estuvo en contacto frecuente con nuestro país.

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La ascendencia mexicana de Chase Meidroth

Meidroth no encaja en el perfil del pelotero latino en la MLB, crecido en República Dominicana, Venezuela o Cuba. Al contrario, ha pasado por ligas menores, desde la universidad hasta las Grandes Ligas, y ha hecho su camino poco a poco. Sin embargo, y pese a que hay pocos elementos en su nombre y su aspecto que lo vinculen a México, la raíz es innegable.

Su abuelo materno es originario de Jalisco y, según el propio jugador, solían pasar allá la Navidad, en una casa en Santa Mónica en Guadalajara. Gracias a ello estuvo en convivencia con el folklore, la gastronomía y la cultura mexicana. "El baile está muy presente en la familia de mi madre. Cada fin de año termina con mariachis y gente bailando y disfrutando".

Chase Meidroth con su abuelo materno, originario de Jalisco | CAPTURA DE PANTALLA

"Siempre íbamos a jugar al fútbol en el jardín en Navidad; esa era la gran reunión. Había cientos de personas y jugábamos al fútbol hasta la medianoche, hasta que teníamos que irnos a casa. Tiene una herencia muy bonita y única. Me encanta venir a ese lado y creo que es una gran parte de mí. Me encanta bailar y disfrutar. Esa herencia es una gran parte de mí", señaló en entrevista al equipo.

¿Quién es Chase Meidroth?

Originario de Torrance en Los Angeles County, asistió a la secundaria Mira Costa en Manhattan Beach, California. Jugó beisbol universitario para los San Diego Toreros, aunque también pasó por los Victoria HarbourCats de la West Coast League; los Kokomo Jackrabbits de la Northwoods League, y los Yarmouth–Dennis Red Sox de la Cape Cod Baseball League.

Chase Meidroth en partido con los Chicago White Sox | AP

En 2022 fue seleccionado por los Boston Red Sox en la cuarta ronda, selección 129 general. En su primera temporada jugó con los Red Sox de la Florida Complex League (nivel de novatos) y los Salem Red Sox de la Single-A. Mientras que en 2023 estuvo en la High-A con los Greenville Drive y en la Double-A con los Portland Sea Dogs.

En diciembre de 2024 llegó a los White Sox junto con Braden Montgomery, Wikelman González y Kyle Teel en un canje a cambio de Garrett Crochet. Comenzó la Temporada 2025 con los Charlotte Knights de Triple-A y en abril de ese año fue ascendido por primera vez a las Grandes Ligas, para conectar su primer jonrón en mayo contra Matthew Boyd de los Chicago Cubs.

Chase Meidroth con la bandera mexicana | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo le fue a Chase Meidroth esta temporada?

Durante la Temporada Regular, el segunda base fue el jugador con más hits, con 156 en 154 partidos disputados y 566 turnos al bate, y un OBP de .276 (el segundo mejor). Aunque registró solo 16 jonrones, fue el cuarto mejor en este rublo, y el quinto mejor en carreras impulsadas, con 63. Por ello, si bien no está a nivel de un jugador franquicia, sí contribuye en el equipo.

Por otra parte, en lo que va de la postemporada, Meidroth ha disputado los seis partidos hasta ahora, con 21 turnos al bate. Su OBP se mantiene en .435, con ocho hits hasta el momento, por lo que es el jugador con mejor registro. Ha convertido solo un jonrón, pero suma cinco carreras impulsadas hasta el momento en los Playoffs.