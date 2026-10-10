Los Guardians buscan remontar una serie de 0-2 en el Progressive Field

El quinto y definitivo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Americana entre White Sox de Chicago y Cleveland Guardians se disputará el sábado 10 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en el Progressive Field de Cleveland, Ohio. La transmisión para México estará disponible a través de ESPN en televisión de paga, así como por Disney+ y MLB.TV en streaming.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 5 entre White Sox y Guardians?

El enfrentamiento que definirá al equipo que continuará en la lucha por llegar a la Serie Mundial. El Progressive Field de Cleveland, Ohio, será el escenario donde se conocerá al ganador de una serie que pasó de parecer controlada por Chicago a convertirse en una batalla de pronóstico reservado.

FECHA: Sábado 10 de octubre

HORA: 18:00 (hora centro de México)

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +, MLB.TV

LUGAR: Progressive Field de Cleveland, Ohio

Miguel Vargas en el partido de los White Sox contra los Guardians | AP

¿Cómo fue el Juego 4?

Los Guardians llegarán con el ánimo renovado después de imponerse 9-5 el jueves, resultado con el que igualaron la eliminatoria 2-2. Cleveland comenzó la serie con dos derrotas consecutivas ante su afición, pero consiguió responder en territorio rival y ahora tendrá la oportunidad de completar una remontada que parecía complicada tras los primeros encuentros.

José Ramírez fue uno de los protagonistas del cuarto partido al conectar un cuadrangular e impulsar tres carreras. La ofensiva de Cleveland encontró la manera de hacer daño en los momentos importantes y aprovechó una sexta entrada de seis anotaciones para tomar el control del encuentro y mantenerse con vida en la postemporada.

José Ramírez conecta hit que aportó para la victoria de Cleveland | AP

Patrick Bailey también se voló la cerca, mientras que Gavin Williams, quien había sido abridor en el segundo juego, salió desde el bullpen para conseguir los últimos tres outs y asegurar la victoria de los Guardians. Con el respaldo de su ofensiva, Cleveland consiguió dos triunfos consecutivos en Chicago y trasladó toda la presión al encuentro definitivo.

Cleveland buscará convertirse en uno de los equipos capaces de superar una desventaja de 0-2 en una Serie Divisional al mejor de cinco juegos. De acuerdo con los antecedentes de la postemporada, los conjuntos que han conseguido adelantarse 2-0 terminaron ganando la serie en 83 de 93 ocasiones, una estadística que refleja la dificultad del reto que tendrán los Guardians.

La última remontada de este tipo ocurrió en 2017, cuando los New York Yankees eliminaron precisamente a Cleveland después de perder los dos primeros compromisos. Ahora, los Guardians intentarán repetir aquella historia, aunque para conseguirlo deberán ganar el partido más importante de su temporada frente a unos White Sox que estuvieron a una victoria de asegurar su clasificación.