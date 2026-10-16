Tras siete meses de competencia ya se define la serie por el campeonato del beisbol estadounidense

Se acabó el reinado de los Dodgers. Tras dos años consecutivos en el que el equipo de Los Ángeles se había quedado con el título de la MLB, el beisbol estadounidense tendrá un nuevo campeón. Los Brewers de Milwaukee barrieron al bicampeón y ya espera rival en el Clásico de Otoño.

Los Dodgers llegaron a a la serie de campeonato de la Liga Nacional con la esperanza de ser el primer equipo en conquistar el tricampeonato desde que los New York Yankees, lo lograran conquistando las ediciones entre 1998 y 2000. Desafortunadamente para el equipo de Los Ángeles, se encontraron con el mejor equipo de la temporada en los cerveceros.

Trofeo de la Serie Mundial de la MLB| AFP

Barren a los Dodgers

Milwaukee llegó a la temporada 2026 luego de ocho campañas consecutivas tocando la puerta. El año pasado se quedaron a un paso de pasar a la Serie Mundial tras caer contra los Dodgers. Hoy el equipo cobró ventaja.

Los Cerveceros fueron el mejor equipo de toda la MLB tras ganar 103 juegos, superando los 100 de los Dodgers. Ya en postemporada despacharon 3-1 a los Padres de San Diego para buscar la revancha ante los Dodgers en la Serie de Campeonato.

Con una grana actuación de su pitcheo y una ofensiva potente, los Brewers lograron no sólo vencer a los Dodgers, sino que los humillaron al ganar 4-0. Con esto, cobraron ventaja de tres eliminaciones ante el equipo angelino en los últimos ocho años.

Jugadores de los Brewers celebran en la Serie de Campeonato contra los Dodgers | AP

Liga Americana aún espera representante

En el otro lado del cuadro, la Serie aún está más que abierta. Los Cleveland Guardians tienen la ventaja al haber ganado dos juegos ante los Tampa Bay Rays, acercándose a la Serie Mundial y a su primer título desde 1948.

Los Guardianes lograron remontar una 2-0 ante los Chicago White Sox en la serie anterior y hoy están a dos victorias de poderse instalar en la serie por el campeonato de MLB. Sin embargo, Tampa Bay quiere conquistar sus segundo título en los últimos seis años, viniendo de atrás.

Cleveland Guardians | AP

¿Cuándo se jugará la Serie Mundial?