Milwaukee en busca de historia frente a Dodgers; los números acompañan al equipo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Brice Turang corre para conseguir una carrera a favor de Brewers | AP

Brewers están a dos victorias de conquistar el banderín de la Liga Nacional y terminar con una espera de 44 años sin disputar la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers están ante una oportunidad histórica. Después de vencer a Los Ángeles Dodgers en los dos primeros encuentros de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, la novena está 2-0 algo que nunca había conseguido en una serie al mejor de siete partidos.

El triunfo por 7-4 en el segundo juego confirmó el gran momento de Milwaukee, que también se impuso 2-1 en el encuentro inaugural. Con dos victorias de ventaja, los Brewers están a medio camino de conseguir el pase a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

Brewers consiguen una ventaja inédita en su historia

Aunque Milwaukee ya había comenzado series de playoffs con una ventaja de 2-0, lo había hecho en enfrentamientos al mejor de cinco partidos. Esta vez, el equipo consiguió la ventaja en un escenario distinto, al tratarse de una serie que necesita cuatro triunfos para definir al ganador.

Brewers se queda con la serie y elimina a Padres | AP

¿Qué necesitan los Brewers para llegar a la Serie Mundial?

La estadística favorece a Milwaukee, históricamente, los equipos que toman una ventaja de 2-0 en series de postemporada al mejor de siete partidos suelen terminar llevándose el enfrentamiento.

Las novenas que consiguieron esa ventaja ganaron 79 de las primeras 95 series, equivalente a aproximadamente el 83 por ciento. Si solo miramos el actual formato 2-3-2, los equipos con una ventaja de 2-0 en casa han ganado 46 de 57 partidos para un 81 por ciento de eficacia.

Sin embargo, los Brewers todavía deben conseguir dos victorias más y no pueden confiarse ante unos Dodgers que buscan reaccionar.

Aaron Ashby y William Contreras festejan el triunfo para Milwaukee | AP

La serie se traslada ahora a Los Ángeles, donde se disputará el tercer encuentro y la novena angelina intentará aprovechar su condición de local para reducir la desventaja.