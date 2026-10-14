Los Milwaukee Brewers están ante una oportunidad histórica. Después de vencer a Los Ángeles Dodgers en los dos primeros encuentros de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, la novena está 2-0 algo que nunca había conseguido en una serie al mejor de siete partidos.
Dodgers contra la historia, ¿cuántas veces han remontado una serie abajo 0-2 en playoffs?
El triunfo por 7-4 en el segundo juego confirmó el gran momento de Milwaukee, que también se impuso 2-1 en el encuentro inaugural. Con dos victorias de ventaja, los Brewers están a medio camino de conseguir el pase a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.
Brewers consiguen una ventaja inédita en su historia
Aunque Milwaukee ya había comenzado series de playoffs con una ventaja de 2-0, lo había hecho en enfrentamientos al mejor de cinco partidos. Esta vez, el equipo consiguió la ventaja en un escenario distinto, al tratarse de una serie que necesita cuatro triunfos para definir al ganador.
¿Qué necesitan los Brewers para llegar a la Serie Mundial?
La estadística favorece a Milwaukee, históricamente, los equipos que toman una ventaja de 2-0 en series de postemporada al mejor de siete partidos suelen terminar llevándose el enfrentamiento.
Las novenas que consiguieron esa ventaja ganaron 79 de las primeras 95 series, equivalente a aproximadamente el 83 por ciento. Si solo miramos el actual formato 2-3-2, los equipos con una ventaja de 2-0 en casa han ganado 46 de 57 partidos para un 81 por ciento de eficacia.
Sin embargo, los Brewers todavía deben conseguir dos victorias más y no pueden confiarse ante unos Dodgers que buscan reaccionar.
La serie se traslada ahora a Los Ángeles, donde se disputará el tercer encuentro y la novena angelina intentará aprovechar su condición de local para reducir la desventaja.
Pero las cuentas, al menos por ahora, están del lado de Milwaukee que busca romper una sequía que se extiende desde 1982, cuando disputó su única Serie Mundial, todavía como integrante de la Liga Americana.