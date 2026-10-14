Shohei Ohtani estará con Dodgers para el Juego 3 ante Brewers, pues necesitan ganar sí o sí

Con desventaja de 0-2 y bajo presión, Shohei Ohtani estará en la alineación para el tercer encuentro

Los Ángeles Dodgers se juegan buena parte de sus aspiraciones en la postemporada este miércoles, cuando reciban a los Milwaukee Brewers en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, por esa razón el equipo angelino contará con Shohei Ohtani en busca de una reacción que lo mantenga en la pelea por el boleto a la Serie Mundial.

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El mánager Dave Roberts confirmó que el astro japonés estará en el lineup para el encuentro en el Dodger Stadium, aunque todavía podía ocupar distintos puestos en el orden al bate, entre el segundo y el sexto turno.

Ohtani busca despertar en el momento más importante

El rendimiento de Ohtani en esta postemporada está lejos de sus mejores números: registra tres imparables en 20 turnos, para un promedio de .150, además de siete ponches y ninguna carrera impulsada.

Shohei Ohtani | AP

A sus problemas ofensivos se suman las molestias en el bíceps derecho y la rodilla izquierda, que lo han acompañado durante los últimos meses. Sin embargo, Ohtani considera que puede ayudar al equipo y aseguró que sus síntomas han disminuido.

Dodgers, obligados a reaccionar ante Milwaukee

Los Brewers aprovecharon su localía para ganar los dos primeros encuentros y colocarse a dos triunfos de avanzar a la Serie Mundial. Para los Dodgers, actuales bicampeones, perder el tercer juego significaría quedar abajo 0-3 en una serie al mejor de siete, un escenario que los dejaría al borde de la eliminación.

Shohei Ohtani sigue haciendo historia en la MLB | AP

El tercer partido se disputará este miércoles en Los Ángeles, donde los Dodgers buscarán apoyarse en su afición y en el regreso de Ohtani al lineup para cambiar la dinámica de la eliminatoria.