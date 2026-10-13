Vinny Castilla elogia a Jonathan Aranda por su actuación con Tampa Bay en los playoffs de MLB

El histórico pelotero mexicano señaló a los Dodgers como sus favoritos para conquistar la Serie Mundial

Jonathan Aranda se ha convertido en uno de los peloteros mexicanos más postemporada de las Grandes Ligas, gracias a sus actuaciones con Tampa Bay, por lo que para Vinny Castilla, se ha convertido en una de las figuras más importantes en la Gran Carpa.

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El exjugador de Grandes Ligas reconoció las cualidades del primera base de los Rays quien ha respondido en momentos importantes de los playoffs.

Aranda fue clave en el primer juego de la Serie Divisional ante los New York Yankees, cuando conectó un cuadrangular solitario que contribuyó a la victoria por 1-0.

¿Qué dijo Vinny Castilla sobre el talento de Jonathan Aranda?

Jonathan Aranda jugando con Rays | MLB

Castilla resaltó que, pese a su juventud, Aranda ya ocupa un lugar importante dentro de la alineación de Tampa Bay, gracias a sus condiciones ofensivas y defensivas.

“Es un pelotero muy joven, pero ya siendo parte muy importante de la alineación de los Rays de Tampa Bay. Es un pelotero que, aparte de tener poder, es muy buen bateador, juega muy bien defensa también como primera base”, expresó.

Vinny reconoció el interés que ha despertado Aranda entre los aficionados nacionales, quienes esperan verlo como campeón en la Serie Mundial.

Es el pelotero que todo mexicano está siguiendo ahorita en la postemporada

Jonathan Aranda aportó en todas las facetas del juego | AP

Vinny ve a los Dodgers como favoritos para la Serie Mundial

Por otro lado, el oaxaqueño compartió su pronóstico para la recta final de los playoffs y colocó a Los Ángeles Dodgers como el equipo favorito para conquistar el título.

“El favorito yo creo que siguen siendo los Dodgers, tienen un gran equipo, yo creo que el campeonato está cerca”, señaló.

Dodgers festeja avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional | AP

Sin embargo, no desestimó lo que pudieran hacer escuadras como los mismos Rays o Milwaukee Brewers quienes de hecho ya vencieron a Dodgers en el primero de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.