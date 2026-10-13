Jonathan Aranda se ha convertido en uno de los peloteros mexicanos más postemporada de las Grandes Ligas, gracias a sus actuaciones con Tampa Bay, por lo que para Vinny Castilla, se ha convertido en una de las figuras más importantes en la Gran Carpa.
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El exjugador de Grandes Ligas reconoció las cualidades del primera base de los Rays quien ha respondido en momentos importantes de los playoffs.
Aranda fue clave en el primer juego de la Serie Divisional ante los New York Yankees, cuando conectó un cuadrangular solitario que contribuyó a la victoria por 1-0.
¿Qué dijo Vinny Castilla sobre el talento de Jonathan Aranda?
Castilla resaltó que, pese a su juventud, Aranda ya ocupa un lugar importante dentro de la alineación de Tampa Bay, gracias a sus condiciones ofensivas y defensivas.
“Es un pelotero muy joven, pero ya siendo parte muy importante de la alineación de los Rays de Tampa Bay. Es un pelotero que, aparte de tener poder, es muy buen bateador, juega muy bien defensa también como primera base”, expresó.
Vinny reconoció el interés que ha despertado Aranda entre los aficionados nacionales, quienes esperan verlo como campeón en la Serie Mundial.
Es el pelotero que todo mexicano está siguiendo ahorita en la postemporada
Vinny ve a los Dodgers como favoritos para la Serie Mundial
Por otro lado, el oaxaqueño compartió su pronóstico para la recta final de los playoffs y colocó a Los Ángeles Dodgers como el equipo favorito para conquistar el título.
“El favorito yo creo que siguen siendo los Dodgers, tienen un gran equipo, yo creo que el campeonato está cerca”, señaló.
Sin embargo, no desestimó lo que pudieran hacer escuadras como los mismos Rays o Milwaukee Brewers quienes de hecho ya vencieron a Dodgers en el primero de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
"Me encantaría que equipos como Tampa Bay, que no tienen la nómina tan grande como los Dodgers, llegaran a ser campeones mundiales, tienen con qué y pueden lograrlo. Milwaukee va a ser un rival difícil de los Dodgers, pero como analista yo creo que los Dodgers sacan esa serie", afirmó.