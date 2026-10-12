Travis Kelce alienta a los Guardians en el Juego 5 de la ALDS

Travis Kelce alienta a los Guardians en el Juego 5 de la ALDS | AP/X:@MLB

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, estuvo presente en Progressive Field para apoyar a su equipo en el duelo decisivo ante los Chicago White Sox

Travis Kelce, originario de Cleveland Heights, Ohio, aprovechó la ocasión para apoyar a los Cleveland Guardians en un partido decisivo de la postemporada de las Grandes Ligas. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, quien ha conquistado tres títulos del Super Bowl durante su carrera en la NFL, se hizo presente en el Juego 5 de la Serie Divisional ante los Chicago White Sox, mostrando su vínculo con la ciudad en una noche clave para el equipo de béisbol.

Guardians vencen 2-0 a White Sox y avanzan a la Serie de Campeonato

Los Cleveland Guardians derrotaron 2-0 a los Chicago White Sox en el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), resultado con el que completaron una remontada después de perder los dos primeros encuentros y sellaron su boleto a la siguiente ronda de los Playoffs de las Grandes Ligas.

Cleveland Guardians derrotaron 2-0 a los Chicago White Sox | AP

José Ramírez fue el protagonista ofensivo al conectar un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada, mientras que el lanzador Gavin Williams ponchó a 12 bateadores para encaminar la blanqueada de Cleveland. El cuerpo de pitcheo de los Guardians limitó a Chicago a tres imparables y sumó 21 ponches, una cifra récord para un juego de nueve entradas en la postemporada de MLB.

Con este triunfo, Cleveland avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentará a los Tampa Bay Rays en busca de un lugar en la Serie Mundial.