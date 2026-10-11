MLB: Cómo, cuándo y quiénes jugarán las Series de Campeonato 2026

Dodger, Brewers, Guardians y Rays buscan los dos boletos a la Serie Mundial

Terminó la espera. Luego de más de 2 mil juegos de temporada regular, series de Wild Card y de División, las Grandes Ligas finalmente tiene a sus campeones de la Liga Americana y de la Liga Nacional, mismo que disputarán las dos Series de Campeonato para llegar hasta la Serie Mundial 2026.

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Listos los dos duelos

Como cada año las dos mejores novenas de cada liga se verán las caras en un enfrentamiento al mejor de siete juegos, donde el ganador no solo se llevará el título de su circuito, sino que obtendrá el boleto al Clásico de Otoño.

El primer enfrentamiento que se confirmó es el que reúne a los dos mejores de la Nacional. Como en los últimos dos años, los Dodgers de Los Angeles fueron los primeros en obtener su boleto a la serie, ante ellos tendrán una vez más a los Milwaukee Brewers, en un duelo con historia en estas instancias.

Yoshinobu Yamamoto en el Juego 3 Dodgers vs Braves | AP

Por otro lado, la novena de Tampa Bay Rays confirma su participación en la serie tras barrer a los Yankees de Nueva York 3-0. El equipo del puerto se medirá a los Cleveland Guardians, quienes con dos derrotas consecutivas pudieron remontar la serie.

Fechas y horarios:

Liga Nacional

Dodgers vs Brewers - Juego 1 Domingo 11 de octubre - 18:00 hrs

Dodgers vs Brewers - Juego 2 Lunes 12 de octubre - Por definirse

Brewers vs Dodgers - Juego 3 Miércoles 14 de octubre - 18:00 hrs

Brewers vs Dodgers - Juego 4 Jueves 15 de octubre - 19:00 hrs

Brewers vs Dodgers - Juego 5 Viernes 16 de octubre - Por definirse*

Dodgers vs Brewers - Juego 6 Sábado 17 de octubre - Por definirse*

Dodgers vs Brewers - Juego 7 Domingo 18 de octubre - Por definirse*

Brewers se queda con la serie y elimina a Padres | AP

Liga Americana

Guardians vs Rays - Juego 1 Domingo 11 de octubre - 18:00 hrs

Guardians vs Rays - Juego 2 Martes 13 de octubre - 18:00 hrs

Rays vs Guardians - Juego 3 Jueves 15 de octubre - 16:00 hrs

Rays vs Guardians - Juego 4 Viernes 16 de octubre - 16:00 hrs

Rays vs Guardians - Juego 5 Sábado 17 de octubre - Por definirse*

Guardians vs Rays - Juego 6 Lunes 19 de octubre - Por definirse*

Guardians vs Rays - Juego 7 Martes 20 de octubre - Por definirse*