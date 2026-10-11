Cleveland vino de atrás en la serie y completó una remontada épica en casa

El dominicano Ramírez conectó un jonrón que significó la ventaja a un lanzamiento apenas por encima del plato , Gavin Williams recetó 12 de los 21 ponches por los lanzadores de los Guardianes —un récord— y Cleveland se impuso el sábado por 2-0 a los Medias Blancas de Chicago para completar una remontada tras estar abajo 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco.

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Cleveland inaugura la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Tampa Bay la noche del lunes, en busca de su primer viaje a la Serie Mundial desde 2016. La franquicia de los Guardianes/Indios no gana el título desde 1948, la sequía más larga entre los equipos de las Grandes Ligas.

Los lanzadores de los Guardianes establecieron un récord de ponches en un juego de postemporada de nueve entradas y lograron la mayor cantidad en cualquier juego de temporada regular o playoffs desde al menos 1900. Los Medias Blancas consiguieron apenas tres hits, pusieron sólo nueve pelotas en juego y terminaron la serie con 75 ponches y un promedio de bateo de .185.

Tratamos de perseguir menos lanzamientos, nos atacaron en la zona y fallamos con swing dentro de la zona”, dijo el gerente de los Medias Blancas, Will Venable. “Simplemente no tuvimos lo que se necesitaba para avanzar”.

Cleveland Guardians | AP

Cleveland se convirtió en apenas el undécimo equipo en ganar una serie al mejor de cinco entre los 96 que estuvieron abajo 2-1 —el primero desde los Yankees de Nueva York de 2017 contra los Indios y apenas el cuarto en lograrlo después de perder los primeros dos juegos en casa.

Yo diría que la confianza que tenemos en este grupo ha sido realmente probada y afinada al paso de los últimos dos años”, indicó el cerrador Cade Smith. “Como grupo, hemos lidiado con cierta adversidad, y los vernos salir del otro lado de eso y tener éxito pese a todo, construye silenciosamente un cimiento de confianza para jugar”.

Guardians vs White Sox Juego 5 | AP

Dos días después de apuntarse el salvamento en el cuarto juego, Williams se convirtió en apenas el tercer lanzador en la historia de la postemporada en sacar el último out de un juego y abrir el siguiente cuando su equipo enfrentaba la posibilidad de eliminación en ambos.

No se permitió hit sino hasta que Kyle Teel elevó una bola de nudillos hacia el jardín bosque derecho con dos outs en la sexta, dos entradas después de que Ramírez pegó jonrón por segundo juego consecutivo: un batazo de dos carreras ante Sean Burke.

Erik Sabrowski de Cleveland | AP

Después de que una base por bolas llenó las bases, Erik Sabrowski entró al relevo y ponchó a Munetaka Murakami con una punta de falta. El lanzador soltó un grito.

Los 12 ponches de Williams igualaron el récord de Cleveland para un juego de postemporada. Provocó 22 swings fallidos, y sus 24 ponches en tres juegos se quedaron a uno de la marca para una serie de postemporada al mejor de cinco.

Fue cosa de grandes hoy”, dijo el gerente de los Guardianes, Stephen Vogt. “Hemos visto otras actuaciones así en la postemporada, pero hacerlo en este escenario y en este tipo de juegos enfrentando tres eliminaciones seguidas y que uno de tus abridores diga: 'voy a lanzar cuando me necesiten', es súper impresionante”.

José Ramírez, Cleveland Guardians, celebra con su compañero Steven Kwan | AP

Hunter Gaddis siguió a Sabrowski y consiguió cuatro outs, y Cade Smith cerró para su primer salvamento de cinco outs en su carrera, ponchando a los tres en la novena. Superó con una recta a Tristan Peters para la final, lo que desató la celebración en Progressive Field.

Chicago, el primer equipo en llegar a los playoffs después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas, no gana la Serie Mundial desde 2005.

Ramírez conectó el jonrón ante una curva de nudillos apenas a 20 centímetros del suelo, el lanzamiento más bajo bateado para un jonrón de postemporada desde que comenzó el seguimiento en 2008, según MLB Statcast. Fue también y el más bajo conectado por Ramírez en sus 14 años de carrera en las Grandes Ligas.

José Ramírez de Cleveland | AP

En ese turno, yo buscaba una curva en la zona de strike, así que pude colocar mis piernas y hacer un buen contacto”, dijo Ramírez.

Steven Kwan había conectado un sencillo abriendo la cuarta antes del sexto jonrón de postemporada de Ramírez, que pasó apenas por encima de la barda cerca de la línea del jardín derecho.

Murakami y Andrew Benintendi se poncharon cuatro veces cada uno, y Teel y Chase Meidroth tres veces por cabeza.

Tampa Bay tuvo marca de 5-1 contra los Guardianes, incluyendo tres blanqueadas. Será el tercer enfrentamiento de postemporada entre los equipos tras la victoria de los Rays en el juego de comodín de 2013 y la barrida de los Guardianes en la Serie de Comodines de 2022.