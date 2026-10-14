Tampa Bay vence a Cleveland e iguala la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Freddy Peralta celebra la victoria de Rays ante Guardians | AP

Un error defensivo de José Ramírez abrió la puerta para que Tampa Bay fabricara tres carreras en la cuarta entrada, antes de que Cleveland intentara reaccionar

Tampa Bay Rays respondió después de caer en el primer encuentro y venció 3-1 a Cleveland Guardians para evitar que su rival tomara ventaja de dos juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El error de José Ramírez abrió la puerta para Tampa Bay

La jugada clave llegó en el cuarto inning, cuando José Ramírez no pudo quedarse con una pelota que parecía manejable y que habría significado el tercer out de la entrada.

En lugar de terminar el episodio sin daño, el error permitió que Víctor Mesa Jr. llegara al plato y que Ben Williamson avanzara hasta la segunda base, con Chandler Simpson en la antesala, para colocar el 1-0.

Poco después, Liam Hicks conectó un sencillo al jardín central que llevó a Simpson y Williamson al home, con lo que los Rays se colocaron 3-0 y capitalizaron al máximo una entrada que parecía estar cerca de terminar.

La ofensiva de Tampa Bay consiguió así el margen que necesitaba para controlar el encuentro, mientras Cleveland quedó obligado a remar contra corriente. El error de Ramírez pesó en el desarrollo del juego porque transformó una posible salida sin carreras en una ventaja de tres anotaciones para los Rays.

Cleveland reaccionó, pero no pudo completar la remontada

Liam Hicks conecta la bola en favor de Rays | AP

Los Guardians encontraron una oportunidad para acercarse en la séptima entrada, cuando Chase DeLauter conectó un doblete al jardín derecho que permitió a Patrick Bailey anotar la primera carrera de Cleveland.

Ahora, la serie se trasladará a Cleveland para el tercer juego, programado para el jueves 15 de octubre, donde los Guardians buscarán recuperar la ventaja ante su afición.