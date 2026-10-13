Dodgers contra la historia, ¿cuántas veces han remontado una serie abajo 0-2 en playoffs?

Los Ángeles necesitan reaccionar ante Milwaukee para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la Serie Mundial

Dodgers cayó este lunes ante Milwaukee Brewers por pizarra de 7-4 en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, por lo que ahora la novena angelina deberá ganar cuatro de los siguientes cinco para pensar en otro título.

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A lo largo de su historia, los angelinos se ha visto abajo 0-2 en series de playoffs a ganar cuatro de siete encuentros como ocurre ahora ante Brewers. De esas 12 veces, solo en cuatro remontaron, en las restantes no consigueron concretar la hazaña.

Dodgers se perfila como favorito en la Liga Nacional para llegar a la Serie Mundial | AP

Las cuatro veces que los Dodgers remontaron un 0-2

La remontada más reciente ocurrió en 2020, frente a Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers perdieron los dos primeros partidos, pero ganaron cuatro de los siguientes cinco para imponerse 4-3 y avanzar a la Serie Mundial.

Antes, Los Ángeles había logrado una reacción similar en la Serie Mundial de 1981 contra los Yankees. Después de caer en los primeros dos encuentros, los Dodgers ganaron cuatro de cinco y se llevaron el título.

Las otras dos se remontan a las Series Mundiales de 1965 y 1955. En 1965, superaron a los Minnesota Twins en siete juegos; diez años antes, hicieron lo propio ante los Yankees, también en siete encuentros.

Dodgers se ha consolidado como la actual potencia de la Liga Nacional | AP

Dodgers no siempre logró revertir el mal comienzo

No todas las ocasiones en las que los Dodgers comenzaron 0-2 terminaron con una remontada. En 2021, Atlanta volvió a tomar ventaja de dos juegos en la Serie de Campeonato y esta vez no permitió la reacción angelina.

La lista de series que comenzaron con dos derrotas también incluye las Series Mundiales de 1916, 1947, 1953 y 1966, además de las de 2018 y 2013. En todas ellas, los Dodgers terminaron eliminados, al igual que en la Serie de Campeonato de 2008.

Ahora ante Milwaukee, Los Ángeles buscará escribir un nuevo capítulo en su historia de postemporada y confirmarse como favorito para repetir como campeón de Las Mayores.

Dodgers se ha visto sorprendido por los Brewers | AP

Series a 7 juegos donde Dodgers inició 0-2

2021 Serie de Campeonato Perdieron en 6 juegos (2-4)

2020 Serie de Campeonato Ganaron en 7 juegos (4-3)

2018 Serie Mundial Perdieron en 5 juegos (1-4)

2013 Serie de Campeonato Perdieron en 6 juegos (2-4)

2008 Serie de Campeonato Perdieron en 5 juegos (1-4)

1981 Serie Mundial Ganaron en 6 juegos (4-2)

1966 Serie Mundial Perdieron en 4 juegos (0-4)

1965 Serie Mundial Ganaron en 7 juegos (4-3)

1955 Serie Mundial Ganaron en 7 juegos (4-3)

1953 Serie Mundial Perdieron en 6 juegos (2-4)

1947 Serie Mundial Perdieron en 7 juegos (3-4)