Brewers castigan a los Dodgers y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers se ha visto sorprendido por los Brewers | AP

Milwaukee volvió a demostrar su poder ofensivo para derrotar 7-4 a Los Ángeles y colocarse a dos victorias de la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers aprovecharon los errores y las oportunidades ofensivas para vencer 7-4 a Los Angeles Dodgers en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con 12 imparables, los locales remontaron en distintos momentos del encuentro y tomaron una ventaja de 2-0 en la serie.

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El conjunto angelino llegó a ponerse al frente en tres ocasiones, pero no consiguió contener la respuesta de Milwaukee. Los Dodgers encontraron carreras en la primera, tercera y quinta entradas; sin embargo, los Brewers respondieron con batazos oportunos para cambiar el partido.

William Contreras y Brice Turang lideraron el ataque de Milwaukee

William Contreras fue una de las grandes figuras de la tarde al terminar con tres imparables y tres carreras impulsadas, incluido un cuadrangular en la quinta entrada. El receptor conectó también sencillos productores en el primer y sexto episodios para mantener a su equipo en la pelea.

Brice Turang también tuvo una actuación determinante, con tres carreras anotadas y una impulsada. Christian Yelich produjo dos carreras con un sencillo en la tercera entrada, mientras Jake Bauers contribuyó con un imparable productor en el octavo episodio para ampliar la ventaja de los Brewers

Brice Turang corre para conseguir una carrera a favor de Brewers | AP

JoJo Romero se queda con la victoria; Brock Stewart carga con la derrota

El mexicano-estadounidense JoJo Romero se acreditó la victoria, mientras que Brock Stewart fue el pitcher derrotado y Aaron Ashby consiguió el salvamento. Milwaukee encontró la manera de inclinar el encuentro a su favor y cerró la novena entrada sin permitir una reacción de los Dodgers.

Aaron Ashby y William Contreras festejan el triunfo para Milwaukee | AP

Los Brewers aseguraron el triunfo con dos carreras en la octava entrada, cuando Turang conectó un sencillo productor y Bauers agregó otro imparable que permitió anotar una carrera más.