Guardians vencen 7-3 a Tampa Bay y pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Guardians celebra el triunfo en el Juego 1 ante Rays | AP

Los cuadrangulares de Chase DeLauter y Patrick Bailey encendieron la remontada, mientras Nathaniel Lowe y José Ramírez aportaron con batazos a la hora buena

Los Cleveland Guardians comenzaron con el pie derecho su camino en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 7-3 a los Tampa Bay Rays en los playoffs de las Grandes Ligas.

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Los locales tomaron una ventaja temprana de dos carreras, la ofensiva visitante reaccionó en la segunda mitad del encuentro y terminó por inclinar la balanza a su favor para dejar a Brewers con ventaja de 1-0.

Tampa Bay pegó primero en la entrada inicial con imparables productores de Junior Caminero y Jonny DeLuca, quienes llevaron al plato a Yandy Díaz y Brice Turang. A partir de ese momento, los Rays mantuvieron la ventaja durante buena parte del partido, respaldados por el trabajo de su abridor Drew Rasmussen.

Los cuadrangulares despertaron a Cleveland

Chase DeLauter se voló la barda por parte de los Guardians | AP

La reacción de los Guardians comenzó en la sexta entrada, cuando Chase DeLauter conectó un cuadrangular para acercar a su equipo 2-1. Una entrada después, Patrick Bailey desapareció la pelota con empatar el marcador.

El golpe definitivo llegó en el octavo episodio, cuando Nathaniel Lowe conectó un sencillo al jardín central que permitió a José Ramírez y DeLauter cruzar el plato.

Hunter Gaddis se lleva la victoria y Tyler Wells carga con la derrota

José Ramírez volvió a demostrar su poder con el madero | AP

Los Guardians ampliaron la diferencia en la novena entrada con un sencillo productor de José Ramírez y un doble de dos carreras de Jo Adell, que llevó al plato a Chase DeLauter y al propio Ramírez. Por Tampa Bay, Cedric Mullins conectó un cuadrangular solitario en el octavo capítulo, pero la ofensiva local no consiguió responder.