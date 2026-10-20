Randy Arozarena es recibido con ovación durante el sexto de la serie de campeonato de la Liga Americana entre Guardians y Rays

El jardinero mexicano estuvo en las gradas del Tropicana Field para apoyar a los Rays ante Cleveland y despertó la emoción de una afición que lo recuerda con cariño

Randy Arozarena volvió a robarse los reflectores en Tampa Bay, esta vez lejos del diamante, luego de que el jardinero de los Seattle Mariners apareció en las gradas del Tropicana Field para apoyar a su antiguo equipo durante el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Cleveland Guardians, donde fue ovacionado cuando lo presentaron ante los aficionados.

Podría interesarte Beisbol Benjamín Gil se retracta y asegura que siempre soñó con dirigir a los Diablos Rojos del México

La presencia del cubano nacionalizado mexicano provocó una reacción especial entre los seguidores de los Rays, quienes no olvidan las actuaciones que protagonizó con el uniforme de Tampa Bay. Aunque lleva varios años fuera de la organización, el cariño de la afición dejó claro que su vínculo sigue vigente.

Randy Arozarena, el ídolo que marcó una época con los Rays

Arozarena jugó cinco temporadas con Tampa Bay, entre 2020 y 2024, y se convirtió en uno de los peloteros más queridos de la franquicia.

Su irrupción en la postemporada de 2020 fue histórica: conectó 10 cuadrangulares y ayudó a los Rays a conquistar el campeonato de la Liga Americana, además de recibir el premio al Jugador Más Valioso de esa serie.

Randy Arozarena haciendo una atrapada con los Mariners | AP

En 2021 fue reconocido como Novato del Año de la Liga Americana y posteriormente disputó el Juego de Estrellas en 2023. Su carisma, sus batazos decisivos y la conexión con los aficionados lo convirtieron en una figura del equipo, al grado de que una sección de las gradas fue conocida como “Randy Land”.

¿Podría regresar Randy Arozarena a Tampa Bay?

El mexicano salió de Tampa Bay en julio de 2024, cuando fue traspasado a los Seattle Mariners. Desde entonces ha continuado su carrera en la Liga Americana, pero su aparición en el Tropicana Field volvió a alimentar la ilusión de quienes sueñan con verlo nuevamente con el uniforme de los Rays.

Randy Arozarena recorriendo las bases tras cuadrangular | AP