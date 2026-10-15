Alex Call expresó su descontento con la publicidad de la actriz durante las transmisiones de los juegos de las Grandes Ligas

Los playoffs de las Grandes Ligas mantienen al filo del asiento a los aficionados; no obstante, fuera del diamante, las cosas también presentan un escenario lleno de ‘tensión’. Luego de que los anuncios publicitarios de la actriz Sydney Sweeney comenzaron a aparecer durante los juegos, el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Call, expresó su molestia por el contenido que se transmite.

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¿Qué dijo Alex Call?

El pelotero del equipo bicampeón de la MLB se pronunció en la red social X. Call pidió a las televisoras revisar el contenido publicitario que se transmite durante los encuentros, defendiendo su postura con el argumento de que muchos niños son fanáticos del béisbol y no deberían estar expuestos a ese tipo de anuncios.

¿Podemos, por favor, quitar los anuncios de pornografía suave de las transmisiones de los playoffs, TBS, Fox, NBC? Mi hijo quiere ver béisbol con papá, pero ¿cómo lo justifico cuando una mujer semidesnuda podría aparecer en pantalla en cualquier momento? Este es el pasatiempo nacional de Estados Unidos. Los padres no deberían tener que preocuparse por esto”, escribió el pelotero.

Sydney Sweeney l X: @YahooSports

La reacción de Call surgió a raíz de un mensaje publicado previamente en X por un aficionado al béisbol, quien señaló que las transmisiones de los partidos deberían contar con publicidad más apropiada para todo público, pues, desde su perspectiva, muchos de los anuncios emitidos durante los encuentros están dirigidos a una audiencia adulta.

Oye, MLB, ¿quieres que más niños vean béisbol? Tal vez empieza con los comerciales. Esta noche estoy viendo los playoffs con mis hijos y aquí está el resumen: Megan Fox vendiendo pastillas para la disfunción eréctil en un body rojo; el tráiler de la película más aterradora que jamás hayas visto; Sydney Sweeney sin ropa promocionando apuestas deportivas”, escribió el usuario.

Las declaraciones del jardinero abrieron la conversación sobre el tipo de publicidad que acompaña las transmisiones de uno de los eventos deportivos más seguidos en Estados Unidos. Su principal preocupación está relacionada con la presencia de menores frente a las pantallas, especialmente durante la postemporada, cuando las familias se reúnen para seguir los encuentros.

Dodgers se ha visto sorprendido por los Brewers | AP

¿Cómo luce el panorama para Alex Call y los Dodgers?

En la Serie de Campeonato, las cosas tampoco son favorables para el equipo de Los Ángeles, pues llegó al Juego 4 contra Milwaukee Brewers con una desventaja de 3-0 y a una derrota de quedarse sin posibilidades de luchar por el tricampeonato. El conjunto angelino enfrenta un panorama complicado en su intento por mantenerse con vida en la postemporada.

Con la presión deportiva sobre los Dodgers, el debate generado por Call se convirtió en otro tema alrededor de la franquicia. Mientras el equipo busca revertir su situación en el diamante, las declaraciones del jardinero también pusieron el foco en la publicidad que acompaña a los partidos y en la experiencia de los aficionados más jóvenes.