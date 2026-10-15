Dodgers, humillados y al borde del abismo; caen nuevamente por 2-6 ante Milwaukee que se acerca a la Serie Mundial

Shohei Ohtani se lamenta por no poder conectar la bola | AP

Con tres cuadrangulares y una ofensiva oportuna, Milwaukee dejó a los campeones defensores contra las cuerdas, sin capacidad de respuesta en el momento decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles están al borde de la eliminación después de caer 2-6 ante los Cerveceros de Milwaukee este miércoles, en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El conjunto visitante volvió a imponer condiciones y se colocó a una victoria de regresar a la Serie Mundial, mientras los angelinos siguen sin encontrar respuestas.

Milwaukee castiga a los Dodgers con tres cuadrangulares

El ataque de los Cerveceros comenzó desde la primera entrada, cuando Jackson Chourio conectó un cuadrangular por el jardín central-derecho para adelantar a Milwaukee 1-0.

Jake Bauers conecta cuadrangular para vencer a los Dodgers | AP

Los Dodgers respondieron hasta la sexta entrada, cuando Will Smith pegó un doblete al jardín central que permitió anotar a Teoscar Hernández y Kyle Tucker, con Shohei Ohtani avanzando hasta la tercera base para poner el marcador 2-1.

La ventaja angelina duró poco, pues en la séptima entrada Jake Bauers conectó un jonrón de 412 pies por el jardín derecho, con Christian Yelich en las bases, para devolverle la ventaja a Milwaukee por 3-2.

Instantes después, Garrett Mitchell amplió la diferencia con otro cuadrangular, ahora de 428 pies por el jardín central-derecho, que colocó el 4-2 en la pizarra.

Dodgers no reaccionan y quedan contra las cuerdas

La defensiva de Milwaukee Brewers sacó los outs en el momento oportuno | AP

Los Cerveceros continuaron aprovechando los errores de Los Ángeles en la octava entrada, cuando Brice Turang anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Justin Wrobleski, que también permitió a William Contreras avanzar a la segunda base. En la novena, Joey Ortiz conectó un sencillo al jardín izquierdo que llevó a Pratt al plato para sellar el 6-2 definitivo.

La derrota vuelve a exhibir las dificultades de los Dodgers, que no han logrado imponer su poder ofensivo ni frenar a un rival que ha aprovechado sus oportunidades. Milwaukee, por el contrario, ha respondido con batazos oportunos y una ejecución que tiene a los angelinos contra la pared en una serie que parecía destinada a ser mucho más pareja.