Benjamín Gil durante un duelo de los Charros | Imago7

Tras la salida de Lorenzo Bundy del puesto de manager, Gil podría ser presentado la próxima semana, aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su futuro

Benjamín Gil dejó de ser manager de los Charros de Jalisco, luego de que la organización confirmara su salida mediante un comunicado publicado este miércoles por la tarde. La noticia abrió la puerta a las especulaciones sobre el próximo destino del estratega mexicano, quien apunta a tomar la dirección de los Diablos Rojos del México.

Benjamín Gil se despide de Charros y crecen los rumores sobre su futuro

La salida de Gil se produce en medio de versiones que lo colocan como el próximo manager de los Diablos Rojos del México. Aunque el movimiento todavía no ha sido confirmado oficialmente, los rumores han tomado fuerza tras los recientes cambios en la estructura deportiva de la novena escarlata.

La semana pasada, los Diablos Rojos anunciaron que Lorenzo Bundy dejó el puesto de manager, aunque continuará ligado a la organización como asesor.

Benjamín Gil es considerado uno de los mejores mánager del país | Imago7

Su salida del cargo abrió el camino para buscar a un nuevo responsable del equipo, con Gil entre los nombres que suenan para ocupar la posición.

Diablos Rojos busca nuevo manager tras quedarse corto en 2026

El conjunto capitalino no logró cumplir su objetivo de conquistar el campeonato de la LMB en 2026, por lo que la elección del próximo manager será uno de los movimientos relevantes para definir el rumbo deportivo de la organización. La posible llegada de Gil representaría una nueva etapa para los Pingos.

Lorenzo Bundy en conferencia de prensa con los Diablos Rojos | IMAGO 7

De acuerdo con los rumores, será la próxima semana cuando Benjamín Gil podría ser presentado y se aclare su futuro profesional.