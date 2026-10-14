Estadio Panamericano en la inauguración de la temporada 2026/27 de la Liga Mexicana del Pacifico | x:@LMPBanamex

La actual bicampeona se impuso a los Jaguares de Nayarit en el comienzo de la temporada

La pelota no descansa. Luego de un año lleno de emociones gracia a la Liga Mexicana de Beisbol, la Liga Mexicana del Pacífico Banamex comenzó finalmente su camino de cara al cierre del año, donde los encargados de abrir el torneo fueron nada más y nada menos que los actuales Bicampeones, los Charros de Jalisco.

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Drones, triunfo y fiesta en Jalisco

Luego de que la novena de Benjamin Gil se coronó como campeona a principios de año tras vencer a los Tomateros de Culiacán, las expectativas para la nueva temporada aumentaron, pues el nivel que prometía la pelota invernal era más que alentador.

Finalmente llegó el día de la inauguración y tal y como se esperó, el Estadio Panamericano se volvió sede de una auténtica fiesta beisbolera. Los Charros se midieron en casa a unos Jaguares de Nayarit que estuvieron a nada de ‘apagar’ los festejos dejando en el marcador un cerrado 7-4.

Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacifico Banamex | x:@ LMPBanamex

El preámbulo del juego estuvo lleno de música folclórica y de otros estilos, misma que estuvo acompañada de un espectacular show de drones. Posteriormente el himno nacional mexicano dio pie a los inicios de las acciones deportivas de la noche, mismas que inauguraron el torneo.

Con un Panamericano lleno, un homenaje a los aficionados y al antiguo césped del recinto, la renovada y renombrada Liga Mexicana del Pacífico demostró porque es una de las competencias más importantes en el deporte mexicano, además de demostrar que aún hay muchas sorpresas por venir.

Estadio Panamericano durante la Liga Mexicana del Pacifico | x:@LMPBanamex

¿Cómo fue la victoria de los Charros?

En el diamante, el equipo de casa respondió, pues con su victoria de 7-4 dejaron en claro que el objetivo está claro, conseguir el Tricampeonato del torneo, maraca que no sucede desde 2010 al 2013, cuando los Yaquis de Ciudad Obregón se coronaron en tres temporadas consecutivas (2010-11, 2011-12, 2012-13).

Pitcher de los Charros de Jalisco, Luis Iván Rodríguez | x:@charrosbesibol

La novena jalisciense fue la que marcó el ritmo del juego, teniendo batazos ofensivos que resultaron efectivo para avanzar entrada por entrada, además de una destacada actuación del abridor Luis Iván Rodríguez.