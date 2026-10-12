Milwaukee pudo venir de atrás y, con un gran juego de su Bullpen, pegaron primero en la serie de campeonato

Brice Turang conectó la noche del domingo un jonrón ante Tarik Skubal y el bullpen de Milwaukee frenó a los Dodgers de Los Ángeles después de la exigente salida de Jacob Misiorowski, para darle a los Cerveceros una victoria por 2-1 en el juego inaugural de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

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El venezolano Luis Lara conectó un sencillo que rompió el empate ante Skubal en la quinta entrada, mientras Milwaukee se llevaba el Juego 1 en el primer enfrentamiento de una SCLN entre equipos de 100 victorias desde que los Rojos de Cincinnati eliminaron a los Filis de Filadelfia en 1976. Los Cerveceros habían perdido siete juegos consecutivos de postemporada contra los Dodgers, incluida una barrida en la SCLN del año pasado.

Los Angeles, que busca convertirse en el primer equipo en ganar tres campeonatos consecutivos desde los Yankees de Nueva York de 1998-2000, bateó para tres dobles matanzas, dejó a nueve corredores en base y se fue de 6-1 con corredores en posición de anotar, cayendo a 22-2 en los playoffs.

Max Muncy lamentándose un out ante los Cerveceros de Milwaukee | AP

Los Dodgers sacaron del juego a Misiorowski, el favorito al premio Cy Young de la Liga Nacional, en la quinta entrada, pero apenas consiguieron dos hits ante cuatro relevistas en un bullpen de Milwaukee que ha permitido una carrera limpia durante 23 2/3 entradas de postemporada.

DL Hall reemplazó a Misiorowski con un corredor en base y logró que Freddie Freeman bateara para una doble matanza, lo que encendió a la bulliciosa multitud de 42.617. El dominicano Abner Uribe permitió dos hits en la sexta, y luego ponchó al cubano Andy Pages con corredores en las esquinas para el último out de la entrada.

Aaron Ashby lanzó dos entradas antes de que Trevor Megill sacara tres outs para el salvamento. Kyle Tucker y el bateador emergente Josue De Paula recibieron base por bolas con dos outs en la novena, antes de que Mookie Betts elevara hasta la pista de advertencia del jardín central.

Cerveceros celebrando victoria en la Serie de Campeonato ante los Dodgers | AP

Los Cerveceros están entre los cinco equipos actuales que nunca han ganado el título.

Los Dodgers obligaron a Misiorowski a realizar 35 lanzamientos en la segunda entrada. Pages impulsó a Shohei Ohtani con un sencillo rodado al jardín derecho, y Tucker llenó las bases cuando llegó a primera con una base por bolas de 10 lanzamientos que incluyó cuatro fouls.

Pero Misiorowski limitó el daño cuando hizo que el boricua Kiké Hernández rodara para una doble matanza que terminó la entrada.

Turang respondió con un batazo de apertura hacia el bullpen local en la cuarta. Fue el segundo jonrón de postemporada en la carrera de Turang, quien se fue de 15-1 con seis ponches en la SCLN del año pasado.

Turang pisando home tras un cuadrangular ante los Dodgers | AP

Manteniéndose fiel al mismo estilo de beisbol que le dio el mejor récord de las Grandes Ligas este año, Milwaukee tomó la ventaja para no soltarla en la quinta — los Cerveceros han remontado en tres de sus cuatro victorias de postemporada.