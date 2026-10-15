Jorge del Valle rompe el silencio y revela si Benjamín Gil llegará como mánager de los Diablos Rojos

Benjamín Gil con la selección de México | X

El gerente deportivo adelantó que trabajan en un nuevo proyecto y esperan anunciarlo próximamente

La salida de Benjamín Gil de los Charros de Jalisco desató rumores sobre su posible llegada a los Diablos Rojos del México. Ante las especulaciones, Jorge del Valle, gerente deportivo de la novena escarlata, habló sobre el futuro del equipo y evitó confirmar si el estratega será el encargado de tomar las riendas.

Jorge del Valle habla sobre los rumores de Benjamín Gil

Durante la gala de los premios Sports Illustrated México, el directivo reconoció que le gusta que los Diablos Rojos aparezcan en los titulares, aunque dejó claro que todavía trabajan en la definición del proyecto deportivo.

“Nos gusta escuchar que hablen, nosotros hasta el día de hoy (miércoles) seguimos trabajando y definiendo un proyecto. Yo espero que se defina muy pronto y podérselos avisar a la brevedad”, declaró Del Valle, sin confirmar ni descartar la posible llegada de Gil.

Jorge del Valle en conferencia de prensa | IMAGO 7

Las palabras del gerente deportivo mantienen la expectativa entre los aficionados escarlatas, luego de que Lorenzo Bundy dejara el cargo de manager para continuar dentro de la organización como asesor.

Diablos Rojos prepara una renovación para una nueva etapa

Del Valle también explicó que la organización atraviesa un momento en el que busca renovar su proyecto deportivo, después de los resultados positivos que ha conseguido en los últimos años.

“El deporte y las organizaciones deportivas viven reestructuras, ha sido muy exitoso lo último vivido, queremos buscar una renovación, un nuevo ciclo y creemos que este es un año muy importante para hacerlo Contentos por vivir esta nueva experiencia y nuevo ciclo ”, expresó.

Diablos Rojos en la serie contra Pericos en la postemporada de la LMB 2026 | IMAGO 7