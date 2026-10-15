La salida de Benjamín Gil de los Charros de Jalisco desató rumores sobre su posible llegada a los Diablos Rojos del México. Ante las especulaciones, Jorge del Valle, gerente deportivo de la novena escarlata, habló sobre el futuro del equipo y evitó confirmar si el estratega será el encargado de tomar las riendas.
Benjamín Gil deja a Charros de Jalisco ¿será nuevo mánager de Diablos Rojos del México?
Jorge del Valle habla sobre los rumores de Benjamín Gil
Durante la gala de los premios Sports Illustrated México, el directivo reconoció que le gusta que los Diablos Rojos aparezcan en los titulares, aunque dejó claro que todavía trabajan en la definición del proyecto deportivo.
“Nos gusta escuchar que hablen, nosotros hasta el día de hoy (miércoles) seguimos trabajando y definiendo un proyecto. Yo espero que se defina muy pronto y podérselos avisar a la brevedad”, declaró Del Valle, sin confirmar ni descartar la posible llegada de Gil.
Las palabras del gerente deportivo mantienen la expectativa entre los aficionados escarlatas, luego de que Lorenzo Bundy dejara el cargo de manager para continuar dentro de la organización como asesor.
Diablos Rojos prepara una renovación para una nueva etapa
Del Valle también explicó que la organización atraviesa un momento en el que busca renovar su proyecto deportivo, después de los resultados positivos que ha conseguido en los últimos años.
“El deporte y las organizaciones deportivas viven reestructuras, ha sido muy exitoso lo último vivido, queremos buscar una renovación, un nuevo ciclo y creemos que este es un año muy importante para hacerlo Contentos por vivir esta nueva experiencia y nuevo ciclo ”, expresó.
Finalmente, el gerente deportivo aseguró que la persona que llegue al puesto deberá comprender la dimensión de lo que los Diablos Rojos han construido en el pasado.