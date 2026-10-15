El día en el que Benjamín Gil aseguró que nunca dirigiría a los Diablos Rojos; hoy suena para ser su nuevo mánager

Benjamín Gil es considerado uno de los mejores mánager del país | IMAGO7

En 2025 durante la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol, el tijuanense criticó a los seguidores escarlatas al llamarlos maleducados

El nombre de Benjamín Gil ha comenzado a sonar con fuerza como posible nuevo mánager de los Diablos Rojos del México, pero su arribo recuerda un episodio polémico que protagonizó al tundir con fuerza a la organización y su afición.

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Luego de su salida de Charros de Jalisco y del cambio de puesto de Lorenzo Bundy, reciente mánager del México, los rumores se soltaron con ímpetu y algunos medios ya manejan a Gil como nuevo mandamás de los pingos.

Benjamín Gil durante un duelo de los Charros | Imago7

Fue el 11 de septiembre de 2025 cuando Gil arremetió contra la afición de los Diablos Rojos, a la que calificó de “maleducada”, después de que los Charros fueran apaleados 12-1 en el segundo juego de la Serie del Rey.

Al término del encuentro, el entonces entrenador de Jalisco expresó su molestia durante la conferencia de prensa.

Afición de los Diablos en el Estadio Alfredo Harp Helú | x:@DiablosRojosMX

Benjamín Gil llamó “maleducada” a la afición de Diablos Rojos

El estratega aseguró que el ambiente en el Estadio Alfredo Harp Helú no le imponía y que las actitudes de algunos aficionados le provocaban risa, para posteriormente lanzar su crítica.

Para mí no pesa el estadio, no pesa la afición, me da risa que sean... déjame escoger la palabra correcta para no equivocarme, es maleducada”, declaró ante los medios de comunicación.

Benjamín Gil, manager mexicano, en 2018 | MEXSPORT

Gil aseguró que nunca dirigiría a los Diablos Rojos

La crítica no quedó ahí. En aquella misma conferencia, Gil fue más allá y aseguró que no tenía interés en formar parte en algún momento de la organización escarlata, al considerar que debía existir respeto entre la familia del beisbol.

Lo que sí me quedan ganas es de nunca ser manejador o ser parte de Diablos, porque debe de haber respeto", afirmó.

Afición de los Diablos Rojos en el Estadio Harp Helú | IMAGO7

Explicó que acostumbraba convivir y ser cercano a ellos, por lo que consideraba que las respuestas con groserías eran una razón para no querer representar a la Nación Escarlata.

Uno no les da autógrafos, me quedo a tomar fotos, hasta la hora que quieran, a donde sea, y creo que responder con groserías te deja un sabor de boca así como que no es el tipo de gente que en algún momento te gustaría representar”, añadió.

Benjamín Gil y Lorenzo Bundy en la Serie del Rey 2025 | IMAGO7

¿Benjamín Gil llegará al banquillo escarlata?

Poco más de un año después de aquellas declaraciones, el escenario parece que ha cambiado, pues de acuerdo con los reportes de las últimas horas, Gil estaría cerca de convertirse en el próximo mánager de los Diablos Rojos.

De concretarse su llegada, Benjamín Gil tendrá que afrontar a la afición que alguna vez criticó públicamente y ante la cual aseguró que nunca dirigiría.