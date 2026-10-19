Benjamín Gil se retracta y asegura que siempre soñó con dirigir a los Diablos Rojos del México

La directiva de Diablos Rojos en la presentación de Benjamín Gil | JOSÉ MORENO

El nuevo mánager escarlata afirmó que su compromiso con la organización será total y buscará entregar títulos

Benjamín Gil fue presentado oficialmente como mánager de los Diablos Rojos del México, en una concurrida conferencia de prensa en la que habló sobre el reto de dirigir a la novena escarlata.

El ex pelotero de Grandes Ligas también se refirió a las polémicas declaraciones que realizó el año pasado contra el equipo y su afición donde volvió a decir que lo hizo porque el calor del momento.

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El estratega mexicano cambió su discurso respecto a lo expresado al término del segundo juego de la Serie del Rey de 2025, cuando, después de la derrota de Charros de Jalisco por 1-12, arremetió contra los seguidores de los Pingos y aseguró que nunca entrenaría al equipo.

Benjamín Gil reconoce que siempre quiso dirigir a los Diablos

Ahora, con los colores rojos bien puestos, Gil reconoció que sus palabras anteriores ofendieron a muchos aficionados y aseguró que dirigir a los Diablos siempre fue uno de sus objetivos profesionales.

Benjamín Gil en su presentación como mánager de los Diablos Rojos del México | JOSÉ MORENO

"Claro, cualquier manejador que te diga que no, es porque no sabe. Ya que llegó la oportunidad de manejar en liga de verano, sí los tenía en la mira y sabía que con éxito podía tener esa oportunidad. Diablos no es un tipo de organización que va a traer a alguien por guapo", afirmó.

Gil destacó la importancia de la institución capitalina dentro del beisbol mexicano y aseguró que aceptar la propuesta fue una decisión que tenía contemplada desde antes de recibir la llamada. "Es la mejor organización de todo México, fue nada más contestar la llamada y el sí de mi parte ya lo tenían", reveló.

Gil reconoce que sus declaraciones ofendieron a la afición escarlata

Uno de los puntos centrales de la presentación fue el reconocimiento de Gil sobre sus declaraciones del año pasado. El manejador explicó que, en aquel momento, su postura estuvo relacionada con la defensa de la organización a la que representaba.

La directiva de Diablos Rojos en la presentación de Benjamín Gil | JOSÉ MORENO

"Hice una declaración que ofendió a muchos, no es excusa pero estaba defendiendo otros colores y ahora voy a defender el rojo y haré todo lo que esté en mi capacidad para defender a la organización, afición y jugadores. Mi entrega es total es una gran responsabilidad y un gran encargo", contó.

Con estas palabras, Gil dejó atrás la postura que había expresado en 2025 y asumió públicamente el compromiso de representar a una de las franquicias más ganadoras de la pelota mexicana.

El campeonato, la única meta Gil

Más allá de la polémica, el nuevo mánager dejó claro que su principal objetivo será mantener a los Diablos Rojos en la pelea por los títulos y la gloria.